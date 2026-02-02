Enflasyon oranları bugün mü, yarın mı açıklanacak? TÜFE ve ÜFE rakamları ne zaman açıklanacak?
Türkiye İstatistik Kurumu ocak enflasyon rakamlarını açıklayacak. Yapılan ankete göre bu ay yüzde 4'ün üzerinde bir enflasyon bekleniyor. Vatandaşlar gelecek rakamlara odaklanırken "Enflasyon oranları ne zaman açıklanacak" sorusu gündem olmuş durumda...
Türkiye enflasyon rakamlarına odaklandı. Gelecek rakamlar emekli ve memuru da yakından ilgilendiriyor. Gözler TÜİK'e çevrilmişken pazartesi günü "Enflasyon oranları ne zaman açıklanacak" sorusu peş peşe geliyor.
Enflasyon oranları ne zaman açıklanıyor?
Enflasyon rakamları 3 Şubat Salı günü açıklanacak. TÜİK oranları saat 10.00'da duyuracak.
AA Finans’ın düzenlediği ankette, 35 ekonomist TÜİK’in 3 Ocak Salı günü açıklayacağı veriye odaklandı. Ortaya çıkan tabloya göre, piyasada ocak ayı için aylık enflasyonun yüzde 4,21 olacağı öngörülüyor.