Enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? Temmuz ayı enflasyon rakamları hangi gün açıklanıyor?
Yurt içi piyazlasalar temmuz ayı enflasyon rakamlarına odaklanmış durumda... İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi açıklanırken gözler TÜİK'e çevrilmiş durumda... Peki, enflasyon oranları ne zaman açıklanıyor?
Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayı enflasyon rakamlarını yakın zamanda açıklayacak. AA Finans enflasyon beklenti anketini açıkladı. Bugün İTO da temmuz ayı enflasyon rakamlarını duyurdu. Şimdi sıra TÜİK'te… İşte "Enflasyon oranları ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı...
Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?
Türkiye İstatistik Kurumu temmuz ayı enflasyon rakamlarını 3 Ağustos Pazartesi günü açıklayacak. AA Finans anketine göre temmuz ayında yüzde 1,82 oranında enflasyon bekleniyor.
Yıllık enflasyonun temmuz ayında da düşüş eğilimini sürdürmesi bekleniyor. Haziranda yüzde 32,11 olarak kaydedilen yıllık enflasyonun, temmuz verisiyle birlikte yüzde 31,80 seviyelerine gerileyeceği tahmin ediliyor.