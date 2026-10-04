Enflasyon oranları - rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Enflasyon rakamları için bekleyiş sürüyor. Milyonları ilgilendiren oranların nasıl geleceği merak edilirken tarih ve saat sıkça araştırılıyor. İşte "Enflasyon oranları - rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak" sorusunun yanıtı...
Türkiye'nin gözü TÜİK'te… Türkiye İstatistik Kurumu eylül ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak. Enflasyonun düşüp düşmediği merak edilirken yoğun şekilde gelen soru "Enflasyon oranları - rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak" oluyor.
Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?
TÜİK tarafından eylül ayı enflasyon rakamları 5 Ekim Pazartesi günü saat 10.00'da açıklayacak.
TÜİK verilerine göre Ağustos 2026 ayı tüketici enflasyonu (TÜFE) aylık bazda %1,84, yıllık bazda ise %31,51 olarak gerçekleşmişti.
Eylül 2026 enflasyon beklentisi nedir?
AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) eylülde yüzde 2,18 artacağını tahmin ediyor.