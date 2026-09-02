Enflasyon rakamları açıklandı mı, ne zaman açıklanıyor? Enflasyon beklentisi nedir?
Ağustos ayı enflasyon rakamları için heyecanlı bekleyiş... TÜİK'in açıklayacağı veriler Merkez Bankası'nın yapacağı hamlenin zeminini hazırlayacak. Kritik veri öncesi sıkça gelen soru "Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak" oluyor.
Milyonların gözü yine Türkiye İstatistik Kurumu'nda... TÜİK saatler sonra ağustos ayı enflasyon rakamlarını kamuoyu ile paylaşacak. Ekonomistler yıllık enflasyonun gerilemesini beklerken "Enflasyon rakamları açıklandı mı, ne zaman açıklanıyor" sorusu hızlanıyor.
Enflasyon oranları ne zaman açıklanıyor?
Türkiye İstatistik Kurumu ağustos ayı enflasyon rakamlarını 3 Eylül Perşembe saat 10.00'da açıklayacak.
AA Finans’ın 20 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirdiği ankette, ağustos ayı enflasyon beklentisi aylık bazda yüzde 1,86 oldu. Beklentiler yüzde 1,25 ile yüzde 2,10 arasında değişirken, ortalama tahmine göre yıllık enflasyonun yüzde 31,75’ten yüzde 31,52’ye gerilemesi bekleniyor.