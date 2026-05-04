Enflasyon rakamları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? ÜFE ve TÜFE rakamları nasıl geldi?

Türkiye İstatistik Kurumu nisan ayı enflasyon rakamlarını bugün ilan ediyor. Vatandaşlar gözünü bu veriye çevirmiş durumda... Açıklanan rakamlarla birlikte 4 aylık enflasyon rakamları da belli olacak. Kritik veri öncesi art ara gelen soru "Enflasyon rakamları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak" şeklinde...

Enflasyon rakamları saat kaçta açıklanacak?

Türkiye İstatistik Kurumu nisan ayı ÜFE ve TÜFE rakamlarını saat 10.00'da ilan edecek. Ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 3,19) martta yüzde 30,87 olan yıllık enflasyonun nisanda yüzde 31,11'e çıkacağı tahmin ediliyor.

TÜİK verilerine göre enflasyon mart ayında yüzde 1,94, yıllık olarak ise yüzde 30,87 olarak gerçekleşmişti.