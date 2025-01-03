Enflasyon rakamları açıklandı: Özel okul fiyatlarına ne kadar zam yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından hazırlanan 'Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' bugün Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelikle, özel öğretim kurumlarının ücretlerine yönelik hükümlerde de değişiklik yapıldı.

Bugün açıklanan enflasyon verileriyle de özel okulların gelecek yıl yapabilecekleri en yüksek zam oranı hesaplandı.

En fazla yüzde 54,80 oranında zam uygulanabilecek

Özel okulların gelecek eğitim-öğretim yılında yapabilecekleri en yüksek zam oranı, 12 aylık ÜFE ve TÜFE toplamının yarısına 5 puan eklenerek belirleniyor.

Bugün açıklanan enflasyon verilerine göre de, bu formül uygulandığında, 2025-2026 eğitim öğretim yılında özel okulların eğitim ücretlerine yapabilecekleri en yüksek zam oranı yüzde 54,8 olabilir.

Diğer kalemlere yüzde 49,80 oranında zam

Yeni yönetmelikte yemek ve servis ücretlerine yönelik bir düzenleme yok. Ancak, pansiyon, kıyafet, etüt, uluslararası diploma, sertifika programı gibi hizmetlerin ücretleri artık bir formüle göre hesaplanacak.

Yönetmelikle birlikte 12 aylık ÜFE ve TÜFE’nin yarısının 5 puan azı kadar kadar zam yapılabilecek.

Böylece gelecek yıl bu kalemlere en fazla yüzde 49,8 oranında zam yapılabilecek.