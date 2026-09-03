Enflasyon rakamları açıklandı! Yıllık ÜFE ve TÜFE oranları ne oldu?
Bugün Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon rakamlarını ilan etti. Milyonlar verilere odaklanırken oranların nasıl geldiği merak ediliyor. İşte detaylar...
Ağustos ayı enflasyon rakamları için gözler TÜİK'teydi… Kurum saat 10.00'da verileri paylaştı. İşte gelen rakamlar
Enflasyon rakamları saat kaçta açıklanacak?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos ayı enflasyon oranını ilan etti. TÜFE, ağustos ayında enflasyon yüzde 1.84 artarken yıllık bazda yüzde 31.51 artış kaydetti.
AA Finans’ın 20 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirdiği ankette, ağustos ayı enflasyon beklentisi aylık bazda yüzde 1,86'di. Beklentiler yüzde 1,25 ile yüzde 2,10 arasında değişirken, ortalama tahmine göre yıllık enflasyonun yüzde 31,75’ten yüzde 31,52’ye gerilemesi bekleniyordu.