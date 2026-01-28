Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?
Şubat ayı yaklaşıyor ve enflayon rakamlarının açıklanacağı tarih yavaş yavaş araştırılıyor. Yıllık bazda enflasyon düşerken gelecek rakamlar merakla bekleniyor. Net tarihi öğrenmek isteyenler "Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak" sorusuna başvuruyor.
Ekonomi gündeminde gözler bir kez daha enflasyon verilerine çevrilmiş durumda. Yeni ayla birlikte açıklanacak rakamların tarihi sıkça araştırılıyor. Enfasyonun düşüp düşmedeği merak edilirken sıkça "Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak" sorusu geliyor.
Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?
Türkiye İstatistik Kurumu enlfasyon rakamlarını 3 Şubat 2026 Salı günü açıklayaack. TÜFE ve ÜFE oranları saat 10.00'da kamuoyu ile paylaşılacak.
49 ayın en düşük seviyesine geriledi
Ocak ayında açıklanan rakamlarda yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 30,89, üretici fiyatlarında yüzde 27,67 oldu.
TÜFE yıllık bazda son 49 ayın en düşük seviyesine geriledi. Söz konusu endeks, Kasım 2021'de yüzde 21,31 olarak kaydedilmişti.