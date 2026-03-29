Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?
Nisan ayı yaklaşıyor ve enflasyonun nasıl geleceği merak ediliyor. Vatandaşlar TÜİK'in açıklayacağı rakamların tarihini araştırıyor.
Nisan ayında mart enflasyon rakamları açıklanacak.
Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon rakamlarını her ayın 3'ünde paylaşıyor. Mart ayı enflasyon oranları 3 Nisan Cuma günü açıklanacak. TÜİK rakamları saat 10.00'da duyuracak.
Şubat enflasyon rakamları nasıldı?
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), şubatta aylık bazda yüzde 2,96, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2,43 artış gösterdi. Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 31,53, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 27,56 olarak kayıtlara geçti.