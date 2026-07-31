Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? Temmuz enflasyon oranı hangi gün açıklanacak?

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Temmuz ayı enflasyon rakamları için geri sayım... Milyonlar TÜİK'in açıklayacağı verileri bekliyor. Yarın ağustos ayına girilirken "Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak" sorusu da hızlanıyor.

Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?

Türkiye İstatistik Kurumu temmuz ayı enflasyon rakamlarını 3 Ağustos Pazartesi günü açıklayacak. AA Finans anketine göre temmuz ayında yüzde 1,82 oranında enflasyon bekleniyor.

Yıllık enflasyonun temmuz ayında da düşüş eğilimini sürdürmesi bekleniyor. Haziranda yüzde 32,11 olarak kaydedilen yıllık enflasyonun, temmuz verisiyle birlikte yüzde 31,80 seviyelerine gerileyeceği tahmin ediliyor.