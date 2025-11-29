Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? ÜFE - TÜFE oranları hangi tarihte belli olacak?

Enflasyon rakamları her ay büyük bir heyecanla bekleniyor. Aralık ayının yaklaşması ile birlikte enflasyon oranları gündem olmuş durumda... Emekliyi, memuru, asgari ücretliyi yakından ilgilendiren TÜFE oranlarının ilanı ile birlikte zam oranlarında tahminler revize edilecek. Peki, Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?

Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?

Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon rakamlarını her ayın 3'ünde paylaşıyor. Aralık ayının 3'ü bu yıl çarşamba gününe denk geliyor.

Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi nedir?

TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 68 katılımcıyla gerçekleştirdiği kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Buna göre, geçen ay yüzde 1,55 olan kasım ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 1,59'a yükseldi. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 31,77'den yüzde 32,20'ye çıktı.

TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 23,26'dan yüzde 23,49'a, 24 ay sonrası için de yüzde 17,36'dan yüzde 17,69'a yükseldi.