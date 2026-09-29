Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Türkiye İstatistik Kurumu, yakın zamanda enflasyon rakamlarını açıklayacak. Emeklinin, memurun, çalışanın gözü bu rakamlarda olacak. Gün geçtikçe artan soru "Enflasyon rakamları ne zaman, hangi tarihte açıklanıyor" oluyor.

Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?

TÜİK tarafından eylül ayı enflasyon rakamları 3 Ekim Cuma günü saat 10.00'da açıklayacak.

TÜİK verilerine göre Ağustos 2026 ayı tüketici enflasyonu (TÜFE) aylık bazda %1,84, yıllık bazda ise %31,51 olarak gerçekleşmişti.