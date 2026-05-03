Enflasyon rakamları yarın açıklanacak

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) pek çok fatura kalemini etkileyecek yılın dördüncü enflasyon verilerini yarın açıklayacak.

Enflasyon martta bir önceki aya göre yüzde 1,94 artış, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 10,04 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30,87 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 32,82 artış kaydetmişti.

Beklentiler ne diyor?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun beklenti anketine göre de ekonomistler nisanda aylık enflasyonu yüzde 3,19 bekliyor. Ekonomistlerin nisan ayı için enflasyon beklentileri yüzde 2,50 ile yüzde 3,60 aralığında yer alıyor.

Ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 3,19) martta yüzde 30,87 olan yıllık enflasyonun da nisanda yüzde 31,11'e çıkacağı tahmin ediliyor.

Yıl sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 28,16 olarak değerlendiriliyor.