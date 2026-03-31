Enflasyon rakamları yarın mı açıklanıyor, ne zaman açıklanacak?

Enflasyon oranları için geri sayım başladı. Nisan ayına giriyoruz ve rakamların nasıl geleceği araştırılıyor. Ekonomik gelişmeleri yakından takip edenler "Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak" sorusunu sıklaştırmış durumda...

Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?

Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon rakamlarını her ayın 3'ünde paylaşıyor. Mart ayı enflasyon oranları 3 Nisan Cuma günü açıklanacak. TÜİK rakamları saat 10.00'da duyuracak.

AA Finans'ın mart ayı Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans anketine göre, martta aylık enflasyonun ortalama yüzde 2,40 artması bekleniyor. Yüzde 31,53 olan yıllık enflasyonun martta yüzde 31,46'ya ineceği tahmin ediliyor.