Enflasyon rakamları yarın mı açıklanıyor, ne zaman açıklanacak?
Yarın nisan ayına giriyoruz ve enflasyon rakamları bekleniyor. Bugün AA Finans'ın mart ayı Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı. Vatandaşlar gelecek rakamlara odaklanmış durumda.... Peki, mart ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?
Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon rakamlarını her ayın 3'ünde paylaşıyor. Mart ayı enflasyon oranları 3 Nisan Cuma günü açıklanacak. TÜİK rakamları saat 10.00'da duyuracak.
AA Finans'ın mart ayı Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı
AA Finans anketine göre, martta aylık enflasyonun ortalama yüzde 2,40 artması bekleniyor. Yüzde 31,53 olan yıllık enflasyonun martta yüzde 31,46'ya ineceği tahmin ediliyor.