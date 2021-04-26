Enflasyon raporu sunumu 29 Nisan'da sanal ortamda yapılacak
TCMB Enflasyon Raporu bilgilendirme toplantısı TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu tarafından 29 Nisan'da sanal ortamda gerçekleştirilecek.
Merkez Bankası (TCMB) Enflasyon Raporu bilgilendirme toplantısını, 29 Nisan'da sanal ortamda gerçekleştirecek.
TCMB'den yapılan açıklamada, "Başkan Şahap Kavcıoğlu, Enflasyon Raporu 2021-II'in tanıtımı amacıyla 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 1030'da bir basın bilgilendirme toplantısı düzenleyecektir. Koronavirüs salgını nedeniyle alınan koruyucu önlemler kapsamında toplantı sanal ortamda gerçekleştirilecektir" denildi.
Toplantıda Kavcıoğlu'nun sunumunun ardından soru cevap bölümü de yer alacak.