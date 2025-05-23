Enflasyon raporunu değerlendiren Goldman Sachs: Merkez beklemede kalabilir

Goldman Sachs, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 2024 yılı 2. Enflasyon Raporu’nun ardından değerlendirmelerde bulundu. Kurum, raporun, TCMB'nin Haziran ayındaki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faizi sabit tutacağı beklentisiyle büyük ölçüde uyumlu olduğunu belirtti.

Goldman Sachs açıklamasında, "Yılsonu enflasyon tahminimiz 2025 için TCMB’nin tahmininin biraz üzerinde kalırken, 2025 sonrası için daha belirgin şekilde daha yüksek seviyelerde seyrediyor" ifadesine yer verdi. Türkiye’de enflasyonun daha da düşmesi için gerekli çıktı açığının, yüksek seyreden ve yapışkanlık gösteren enflasyon beklentileri nedeniyle önemli ölçüde arttığı vurgulandı.

Kurum, Mart ve Nisan aylarında büyümenin trend seviyelerde kalmaya devam ettiğini tahmin ettiğini belirterek, para politikasının mevcut enflasyon ivmesini—yıllık bazda yüzde 1,6 olarak hesapladıkları seviyenin—anlamlı şekilde altına çekebilecek kadar uzun süre sıkı kalacağına dair kuşkularını sürdürdüklerini ifade etti.

Değerlendirmede, “Bugünkü enflasyon raporunun, TCMB'nin Haziran toplantısında faiz oranını sabit tutacağı ve olası bir gevşeme adımının Temmuz ayında atılabileceği yönündeki beklentimizle büyük ölçüde tutarlı olduğunu düşünüyoruz” denildi.