Enflasyon revizyonu fiyatlama davranışını nasıl etkileyecek? Dünya sordu, Başkan Karahan cevapladı

Merkez Bankası yılın ilk Enflasyon Raporu'nu açıkladı. Buna göre, TCMB yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 21'den yüzde 24'e yükseltti. 2026 için yüzde 12 tahmini koruyan Merkez, 2027'de de enflasyonun yüzde 8'e gerileyeceğini öngördü.

TCMB Başkanı Fatih Karahan, raporun ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Enflasyon revizyonu fiyatlama davranışını nasıl etkileyecek?

Dünya Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü Ece Ceyhun, Karahan'a enflasyonda gerçekleşen 3 puanlık artışın hane halkı beklentileri ve fiyatlama davranışları üzerindeki olası etkilerini sordu.

Ceyhun'un sorusuna, Merkez Bankası Başkanı şöyle cevap verdi:

"Öncelikle sektörel enflasyon beklentileri ile alakalı genel bir çerçeve çizmek istiyorum. Farklı kesimler farklı enflasyon dinamiklerine maruz kalıyor. Burada beklentileri oluştururken de herkesin süreci farklı. Piyasa katılımcıları mesela gelen verilere, bunun beklentilerle ne kadar uyumlu olduğuna, uygulanan politikalara ve söylemlere bakarak bir beklenti oluşturuyorlar.

Reel sektörün beklentileri gerçekleşen enflasyona duyarlı

Reel sektörün beklentileri 2 önceki raporumuzda açıkladığımız gibi gerçekleşen enflasyona duyarlı. Zaten son rakamlar da bunu teyit ediyor. Hane halkı da gerçekleşen enflasyona duyarlı ama daha ziyade burada görünürlüğü yüksek kalemlerin fiyatlarına duyarlı. Gıda olsun, akaryakıt olsun, kira olsun. Ama enflasyon düşüyor, bütün kalemlerde düşüyor. Bazılarında daha hızlı bazılarında daha yavaş düşüyor. Ama bu düşüş devam ettikçe beklentilere olumlu yansıyor. Bizim revizyonumuzun özellikle hane halkı beklentilerine pek de bir etkisi olacağını düşünmüyoruz."

Merkez Bankası'nın altın alımları devam decek mi?

Dünya Gazetesi Genel Haber Koordinatörü Recep Erçin ise Karahan'a Merkez Bankası'nın 2025'te de altın alımlarına devam edip etmeyeceğini sordu.

Karahan ise Merkez'in altın alımlarına devam edeceğini belirterek şöyle konuştu:

"Biz rezerv politikamızda sadece altın özelinde değil piyasa koşulları el verdiği ve enflasyon hedefimizle çelişmediği sürece rezervleri güçlendirmeye çalışıyoruz. Epey mesafe katettik. Piyasanın artık çok yakından takip ettiği bir gösterge olmaktan çıktı. Bu olumlu, belli bir seviyeye ulaştığını söyeriyor. Ama tam olarak 'rezerv yeterliliğine ulaştık' diyemeyiz. Bu süreçte tabiki altın rezevlerimizi de güçlendiriyoruz.

Bir yılda altın rezevleri 20 milyar dolarlık artış kaydetti

Geçtiğimiz yıl ocak ayında altın rezervimiz 720 tondu, 2025 Ocak ayında 765 tona çıktı. Ciddi bir artış söz konusu.

Altın fiyatlarındaki artış da rezevlerimizi olumlu etkiledi ama katkı veren temel faktör cevherden altın alımları oldu. Bir yılda 20 milyar dolar gibi bir altın rezervi artışı elde etmiş olduk. Bundan sorna da piyasa koşulları el verdiğince dezenflasyon hedefiyle çelişmediği sürece biriktirmeye devam edeceğiz. Ama bir miktar daha geçen seneye göre yavaş olacaktır."