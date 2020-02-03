Enflasyon sepetinde vatandaşı etkileyen grupların ağırlıkları düştü

03 Şubat 2020

Şebnem TURHAN

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), her yıl olduğu gibi bu yıl da enflasyon sepetini güncelledi. Güncellemede dikkati çeken ise gıda, ulaştırma, konut, ev eşyası, giyim ve ayakkabı gibi hem tüketim çok olduğu hem de fiyat değişimlerinin vatandaşı direkt etkilediği grupların ağırlıklarının düşürülmesi oldu.

Gıdanın geçen yıl yüzde 23.29 olan ağırlığı yani enflasyonu etkileme oranı yüzde 22.77’ye çekildi. Bu 0.52 puanlık bir gerilemeye işaret ediyor. Yine otomobil, benzin, motorin, köprü, otoyol ücretleri gibi kalemleri barındıran ulaştırma grubunun da ağırlığı 1.16 puan birden indirildi. Ulaştırmanın yüzde 16.78 olan ağırlığı yüzde 15.62’ye çekildi.

Elektrik, su, doğalgaz ve kira gibi en temel barınma ihtiyaçlarının bulunduğu konut grubunun ağırlığı ise 0.82 puan düşürüldü. Böylece konut grubu artık enflasyonu yüzde 15.16 değil yüzde 14.34 etkileyecek. Giyim ve ayakkabı grubu 0.28, ev eşyası grubu ise 0.56 puan daha az etkili olacak.

Hükümetin vergi düzenlemeleriyle etkileyebildiği gruplardan içki ve sigaranın ağırlığı ise 1.83 puan artırıldı. Aynı şekilde sağlık, lokanta ve oteller, eğitim ve çeşitli mal ve hizmetler de ağırlığı artırılan diğer gruplar oldu.

Enflasyon sepetinde ağırlıklar nasıl değiştirildi (%)