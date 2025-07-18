Enflasyon sınırlı etkiledi, Fed rahat... '2025’e kadar iki faiz indirimi hâlâ makul'

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, enflasyonda kademeli düşüşün sürdüğünü ve iş gücü piyasasının dirençli kalmayı başardığını belirterek, 2025 yılı sonuna kadar iki faiz indiriminin hâlâ makul olduğunu ifade etti.

Daly, ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük tarifelerine ilişkin açıklamalarıyla ilgili olarak, bu önlemlerin enflasyon üzerindeki etkisinin ilk tahminlerden daha sınırlı kaldığını vurguladı.

Para politikasında aşırı sıkılaşma ihtiyacı olmadığını belirten Daly, “Ekonomiyi gereksiz yere sıkılaştırmak istemeyiz, bu büyümeye ve istihdama zarar verebilir” dedi.

Fed'in yüzde 2 enflasyon hedefine henüz ulaşılmadığını söyleyen Daly, "Biraz daha yolumuz var" ifadesini kullanırken, bu sürecin iş gücü piyasasını zayıflatmadan sürdürülmesi gerektiğini belirtti.

Daly ayrıca, şirketlerin tarife kaynaklı maliyetleri tüketicilere tam olarak yansıtmadan dengeleyebildiğini ve buna rağmen yaygın bir enflasyon dalgasının oluşmadığını söyledi. Özellikle konut dışı hizmet enflasyonundaki yavaşlamayı “cesaret verici” olarak nitelendirdi.

29-30 Temmuz’da yapılacak FOMC toplantısında faiz indirimi destekleyip desteklemeyeceği sorusuna ise Daly, “Temmuz mu olur, eylül mü olur çok da önemli değil. Önemli olan yön” şeklinde yanıt verdi. Uzun vadeli denge faiz oranının yüzde 3 civarında olacağını öngördü.

Daly, Trump’ın Fed Başkanı Jerome Powell’ı değiştirmeyi planladığı yönündeki açıklamalarına doğrudan yanıt vermezken, faiz kararlarının kolektif şekilde alındığını vurguladı.

Piyasalar, Fed’in temmuz toplantısında faiz indirimi ihtimalini düşük görse de, eylül toplantısında böyle bir adımın daha olası olduğunu değerlendiriyor.