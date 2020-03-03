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Enflasyon, şubatta beklentilerin altında arttı

Enflasyon, şubat ayında yüzde 0,35 ile beklentilerin altında artış gösterdi. Yıllık enflasyon yüzde 12,37 olarak gerçekleşti.

Enflasyon, şubatta beklentilerin altında arttı
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Türkiye'nin şubat enflasyonu beklenenden iyi geldi. Özellikle gıda fiyatlarında artışın hız kesmesi, TÜFE'nin beklentilerin altında artmasında rol oynadı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, şubat ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 0,35; yıllık bazda ise yüzde 12,37 artış kaydetti.  Piyasalarda enflasyonun aylık bazda 0,65 civarında artması bekleniyordu. 



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