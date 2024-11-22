Enflasyon sürpriz yapmazsa aralıkta ilk, 2025’te seri indirim gelir

ECE CEYHUN

Merkez Bankası Pa­ra Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz ora­nının yüzde 50’de sabit tuttu. Kararın açıklandığı PPK met­ninde “Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflas­yon beklentileri öngörülen tah­min aralığına yakınsayana ka­dar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir” mesajını ver­di. Ekonomistler, Merkez Ban­kası’nın PPK metninde enflas­yon beklentilerine ilişkin ılımlı bir tablo çizdiğini ve kasım enf­lasyonun beklentiler dahilinde gelmesi halinde Merkez Banka­sı’nın aralık ayı için faiz indirim kapısını açtığını belirtiyor.

Metinde maliye politikası­na atıfta bulunan ve enflasyon­la ilişkili metinlerden Merkez Bankası’nın elinin ‘serbestleş­tiğini’ anlatan ekonomistler, aralık ayı için 150-250 baz pu­anlık bir indirim beklentisinin konuşulduğunu ağırlıklı bek­lentinin ise 200 baz puanda yo­ğunlaşmaya başladığını kayde­derek 2025 yılı için de toplam da 20-25 puanlık bir seri indi­rim döngüsünün başlayabilece­ğini kaydediyor.

Sıkı duruş sürecek

PPK metninde ekim ayın­da enflasyonun ana eğiliminde düşüş gözlendiği ifade edilerek, “Son çeyreğe ilişkin gösterge­ler yurt içi talebin yavaşlama­ya devam ederek enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelere geldiğini ima etmektedir.

Te­mel mal enflasyonu düşük sey­retmeye devam ederken, hiz­met enflasyonunda iyileşmeye dair sinyaller belirginleşmiştir. Geçici arz koşullarına bağlı ola­rak işlenmemiş gıda enflasyo­nu yüksek seyrini sürdürmek­tedir. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları iyileşme eğilimi sergilemekle birlikte, dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam et­mektedir” denildi.

“Para politikasındaki karar­lı duruş; yurt içi talepte den­gelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon bek­lentilerinde düzelme vasıtası ile aylık enflasyonun ana eği­limini düşürecek ve dezenf­lasyon sürecini güçlendire­cektir” denilen metinde şu ifadelere yer verildi: “Maliye politikasının artan eşgüdümü de bu sürece önemli katkı sağ­layacaktır. Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve ka­lıcı bir düşüş sağlanana ve enf­lasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası du­ruşu sürdürülecektir.

Bu doğ­rultuda, politika faizinin sevi­yesi, enflasyon gerçekleşme­leri ve beklentileri göz önünde bulundurularak öngörülen de­zenflasyon sürecinin gerektir­diği sıkılığı sağlayacak şekilde belirlenecektir. Kurul, enflas­yon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşu­nu yinelemiştir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası araçları etkili şekil­de kullanılacaktır.”

İlave tedbirler gelebilir

Merkez Bankası, kredi ve mevduat piyasalarında öngörü­lenin dışında gelişmeler olma­sı durumunda parasal aktarım mekanizmasının ilave makro­ihtiyati adımlarla desteklene­ceği de vurgularken, “Likidite koşulları muhtemel gelişme­ler göz önünde bulundurularak yakından izlenmektedir. Steri­lizasyon araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecek­tir. Kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecik­meli etkilerini de dikkate ala­rak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaş­tıracak parasal ve finansal ko­şulları sağlayacak şekilde be­lirleyecektir. Enflasyon ve enf­lasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edi­lecektir" denildi.

QNB Başekonomisti Erkin Işık: 150 baz puanlık indirim tahminimizi koruyoruz

TCMB, karar metnine, “politika faizinin seviyesi, enflasyon gerçekleşmeleri ve beklentileri göz önünde bulundurularak öngörülen dezenflasyon sürecinin gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirlenecektir” ifadeleri, bizim tahminiz ile uyumlu olarak, faiz indiriminin Aralık ayında başlayabileceğine işaret ediyor.

TCMB para politikası yönlendirmesi olarak bu toplantı metninde, “politika faizinin seviyesi, enflasyon gerçekleşmeleri ve beklentileri göz önünde bulundurularak öngörülen dezenflasyon sürecinin gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirlenecektir” ifadesini kullandı. Biz son Enflasyon Raporu’nda enflasyon tahminlerinin yukarı yönlü revizyonunun ardından, ilk faiz indirim tahminimizi önümüzdeki senenin ocak ayından, bu senenin aralık ayına çekmiştik. PPK sonrasında da 150 baz puanlık indirim tahminimizi koruyoruz.

İntegral Yatırım Menkul Değerler Araştırma Müdürü Seda Yalçınkaya Özer: Faiz indiriminin eli kulağında

Piyasa aralık ve ocak ayı olmak üzere faiz indirimlerinde ikiye ayrılmış durumda. Bu karar metninde aldığımız sinyallerle faiz indiriminin eli kulağında olduğunu söyleyebiliriz. Merkez Bankası enflasyona ilişkin daha iyimser mesajlar verdi. İkinci paragraftaki iki yeni cümle Merkez Bankasının faiz indirim adımına hazırlık yaptığı şekilde okunabilir. Hem sıkı durup hem de faiz indirimi yapabilirim mesajı gelmiş görünüyor.

Kasım enflasyonu, piyasa beklentisinin altında gelirse Merkez Bankası Aralık ayında faiz indirmeye niyetli gibi görünüyor. Hizmet tarafı zayıflamaya devam eder ve yıllık enflasyon rakamı %47 altında oluşursa, Aralık ayına yönelik sinyal daha da güçlenmiş olacak. Ocak ihtimali kasım ayı enflasyon verisi ve iç dinamiğine bağlı olacak. Özetle gelişmeler ışında Aralık ayına yönelik kapıyı sınırlı olarak aralamış görünüyor.

Bahçeşehir Üniversitesi Finansal Araştırmalar Merkezi Direktörü Prof. Dr. İbrahim Ünalmış:Sıkı duruş korunacak, indirim ihtimali yükseldi

TCMB metinde enflasyona dair riskleri değerlendiriyor ve enflasyon görünümüne dair olumlu bir resim çiziyor. Bununla birlikte, önümüzdeki dönemde para politikasının duruşu ile ilgili bir adım atılsa bile sıkılığın korunacağı vurgulanıyor. Bu bağlamda, Kasım ayı enflasyon verisinin olumlu gerçekleşmesi ile Aralık ayında bir faiz indirimini yüksek ihtimal görüyorum. Ancak jeopolitik risklerin artması durumunda faiz indirimi ertelenebilir.

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PPK metninde temel farklılık Aralık ayında faiz indirimi için kapının açılması. Açıklama sonrası Borsa İstanbul ve özellikle banka hisseleri yükselirken, tahvil faizleri geriledi.

Döviz kurunda önemli bir tepki görülmedi. Metinde geçen aya göre üç temel farklılık öne çıkıyor. Enflasyon eğilimi ile ilgili paragrafta ana eğilimin düştüğü ve hizmet enflasyonunda iyileştiği vurgulanıyor. Görünüm ile ilgili paragrafa “maliye politikasının artan eşgüdümü” ekleniyor. Politika duruşu ile ilgili bölüme “politika faizinin seviyesi dezenflasyon sürecinin gerektiği sıkılık sağlanacak şekilde belirlenecektir” cümlesi ekleniyor.

Kasım ayı enflasyonunun manşet için %2, çekirdek rakam için %1,6 civarında gelmesi ve Aralık ayında aşağı yönlü eğilimin devam etmesi, önümüzdeki döneme yönelik enflasyon beklentilerini aşağı çekerek, Merkez Bankası’nın faiz indirmesi için gerekli ortamı sağlayacaktır. Kurulun açıklamasındaki değişiklikler faiz indirim döngüsü Aralık ayında başlayacak görüşümüz ile uyumlu. Olası adım boyu ile ilgili net bir ipucu yok. Biz ihtiyatlı olmak adına 200 baz puanlık adım büyüklüğü öngörüyoruz. 2025 yılı için %26 enflasyon beklentimiz toplam 22 puanlık bir faiz indirim döngüsüne işaret ediyor.