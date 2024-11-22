Enflasyon sürpriz yapmazsa aralıkta ilk, 2025’te seri indirim gelir
Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda %50 seviyesinde sabit tuttu. Ancak TCMB’nin enflasyon eğilimi konusundaki daha iyimser ifadeleri ve para politikasına yönelik yeni yönlendirmesi, Aralık ayında faiz indirimlerinin başlayacağı beklentisini kuvvetlendirdi. Olası bir indirim için kasım ayı enflasyon verisi kritik.
ECE CEYHUN
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 50’de sabit tuttu. Kararın açıklandığı PPK metninde “Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir” mesajını verdi. Ekonomistler, Merkez Bankası’nın PPK metninde enflasyon beklentilerine ilişkin ılımlı bir tablo çizdiğini ve kasım enflasyonun beklentiler dahilinde gelmesi halinde Merkez Bankası’nın aralık ayı için faiz indirim kapısını açtığını belirtiyor.
Metinde maliye politikasına atıfta bulunan ve enflasyonla ilişkili metinlerden Merkez Bankası’nın elinin ‘serbestleştiğini’ anlatan ekonomistler, aralık ayı için 150-250 baz puanlık bir indirim beklentisinin konuşulduğunu ağırlıklı beklentinin ise 200 baz puanda yoğunlaşmaya başladığını kaydederek 2025 yılı için de toplam da 20-25 puanlık bir seri indirim döngüsünün başlayabileceğini kaydediyor.
Sıkı duruş sürecek
PPK metninde ekim ayında enflasyonun ana eğiliminde düşüş gözlendiği ifade edilerek, “Son çeyreğe ilişkin göstergeler yurt içi talebin yavaşlamaya devam ederek enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelere geldiğini ima etmektedir.
Temel mal enflasyonu düşük seyretmeye devam ederken, hizmet enflasyonunda iyileşmeye dair sinyaller belirginleşmiştir. Geçici arz koşullarına bağlı olarak işlenmemiş gıda enflasyonu yüksek seyrini sürdürmektedir. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları iyileşme eğilimi sergilemekle birlikte, dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir” denildi.
“Para politikasındaki kararlı duruş; yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile aylık enflasyonun ana eğilimini düşürecek ve dezenflasyon sürecini güçlendirecektir” denilen metinde şu ifadelere yer verildi: “Maliye politikasının artan eşgüdümü de bu sürece önemli katkı sağlayacaktır. Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir.
Bu doğrultuda, politika faizinin seviyesi, enflasyon gerçekleşmeleri ve beklentileri göz önünde bulundurularak öngörülen dezenflasyon sürecinin gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirlenecektir. Kurul, enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu yinelemiştir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır.”
İlave tedbirler gelebilir
Merkez Bankası, kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizmasının ilave makroihtiyati adımlarla destekleneceği de vurgularken, “Likidite koşulları muhtemel gelişmeler göz önünde bulundurularak yakından izlenmektedir. Sterilizasyon araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir. Kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir. Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecektir" denildi.
QNB Başekonomisti Erkin Işık: 150 baz puanlık indirim tahminimizi koruyoruz
TCMB, karar metnine, “politika faizinin seviyesi, enflasyon gerçekleşmeleri ve beklentileri göz önünde bulundurularak öngörülen dezenflasyon sürecinin gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirlenecektir” ifadeleri, bizim tahminiz ile uyumlu olarak, faiz indiriminin Aralık ayında başlayabileceğine işaret ediyor.
TCMB para politikası yönlendirmesi olarak bu toplantı metninde, “politika faizinin seviyesi, enflasyon gerçekleşmeleri ve beklentileri göz önünde bulundurularak öngörülen dezenflasyon sürecinin gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirlenecektir” ifadesini kullandı. Biz son Enflasyon Raporu’nda enflasyon tahminlerinin yukarı yönlü revizyonunun ardından, ilk faiz indirim tahminimizi önümüzdeki senenin ocak ayından, bu senenin aralık ayına çekmiştik. PPK sonrasında da 150 baz puanlık indirim tahminimizi koruyoruz.
İntegral Yatırım Menkul Değerler Araştırma Müdürü Seda Yalçınkaya Özer: Faiz indiriminin eli kulağında
Piyasa aralık ve ocak ayı olmak üzere faiz indirimlerinde ikiye ayrılmış durumda. Bu karar metninde aldığımız sinyallerle faiz indiriminin eli kulağında olduğunu söyleyebiliriz. Merkez Bankası enflasyona ilişkin daha iyimser mesajlar verdi. İkinci paragraftaki iki yeni cümle Merkez Bankasının faiz indirim adımına hazırlık yaptığı şekilde okunabilir. Hem sıkı durup hem de faiz indirimi yapabilirim mesajı gelmiş görünüyor.
Kasım enflasyonu, piyasa beklentisinin altında gelirse Merkez Bankası Aralık ayında faiz indirmeye niyetli gibi görünüyor. Hizmet tarafı zayıflamaya devam eder ve yıllık enflasyon rakamı %47 altında oluşursa, Aralık ayına yönelik sinyal daha da güçlenmiş olacak. Ocak ihtimali kasım ayı enflasyon verisi ve iç dinamiğine bağlı olacak. Özetle gelişmeler ışında Aralık ayına yönelik kapıyı sınırlı olarak aralamış görünüyor.
Bahçeşehir Üniversitesi Finansal Araştırmalar Merkezi Direktörü Prof. Dr. İbrahim Ünalmış:Sıkı duruş korunacak, indirim ihtimali yükseldi
TCMB metinde enflasyona dair riskleri değerlendiriyor ve enflasyon görünümüne dair olumlu bir resim çiziyor. Bununla birlikte, önümüzdeki dönemde para politikasının duruşu ile ilgili bir adım atılsa bile sıkılığın korunacağı vurgulanıyor. Bu bağlamda, Kasım ayı enflasyon verisinin olumlu gerçekleşmesi ile Aralık ayında bir faiz indirimini yüksek ihtimal görüyorum. Ancak jeopolitik risklerin artması durumunda faiz indirimi ertelenebilir.
İş Yatırım Araştırma Direktörü Serhat Gürleyen: Aralık ayında faiz indirimi için kapı aralandı
PPK metninde temel farklılık Aralık ayında faiz indirimi için kapının açılması. Açıklama sonrası Borsa İstanbul ve özellikle banka hisseleri yükselirken, tahvil faizleri geriledi.
Döviz kurunda önemli bir tepki görülmedi. Metinde geçen aya göre üç temel farklılık öne çıkıyor. Enflasyon eğilimi ile ilgili paragrafta ana eğilimin düştüğü ve hizmet enflasyonunda iyileştiği vurgulanıyor. Görünüm ile ilgili paragrafa “maliye politikasının artan eşgüdümü” ekleniyor. Politika duruşu ile ilgili bölüme “politika faizinin seviyesi dezenflasyon sürecinin gerektiği sıkılık sağlanacak şekilde belirlenecektir” cümlesi ekleniyor.
Kasım ayı enflasyonunun manşet için %2, çekirdek rakam için %1,6 civarında gelmesi ve Aralık ayında aşağı yönlü eğilimin devam etmesi, önümüzdeki döneme yönelik enflasyon beklentilerini aşağı çekerek, Merkez Bankası’nın faiz indirmesi için gerekli ortamı sağlayacaktır. Kurulun açıklamasındaki değişiklikler faiz indirim döngüsü Aralık ayında başlayacak görüşümüz ile uyumlu. Olası adım boyu ile ilgili net bir ipucu yok. Biz ihtiyatlı olmak adına 200 baz puanlık adım büyüklüğü öngörüyoruz. 2025 yılı için %26 enflasyon beklentimiz toplam 22 puanlık bir faiz indirim döngüsüne işaret ediyor.