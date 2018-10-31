Enflasyon tahmini yüzde 23.5'e yükseldi

31 Ekim 2018

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya, yılın son enflasyon raporunu açıkladı. 2018 için enflasyon tahmini yüzde 13,4'ten yüzde 23,5'e yükseltildi. Çetinkaya, 2018 varsayımında 4,1 puanının ithal fiyatları 3,8 puanının gıda fiyatlarından geldiğini açıkladı.

2019 sonu içinse enflasyon yüzde 10'dan yüzde 15.2'ye güncellendi. Enflasyonun 2020 yılında ise yüzde 9,3'e ineceği öngörüldü.

Bu arada son enflasyon raporunda 2018 için; gıda fiyat enflasyonu varsayımı yüzde 13'ten yüzde 29,5'e ve petrol varil fiyatları varsayımı 73 dolardan 75 dolara yükseltildi.

Özellikle döviz kurunda oynaklığın arttığı ağustos ayı sonrasında enflasyondaki gelişmeler piyasaların odak noktasına yerleşirken, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından 20 Eylül'de açıklanan Yeni Ekonomi Programı'nda (YEP) enflasyon tahminleri 2018 için yüzde 20,8, 2019 için yüzde 15,9, 2020 için yüzde 9,8 ve 2021 için yüzde 6,0 olarak yer aldı.

TCMB Başkanı Murat Çetinkaya'nın açıklamalarından satır başları şöyle:

- Küresel ekonomideki yavaşlama gelişen ülkelerden kaynaklandı.

- Gelişmiş ülke ekonomileri daha olumlu bir görünüm sergiledi.

- Enflasyondaki artışın alt gruplar geneline yayılması ve döviz kuru geçişkenliği görece düşük olan ürün gruplarında dahi yüksek fiyat artışları kaydedilmiş olması, fiyatlama davranışının belirgin şekilde bozulduğuna işaret etmektedir



- 3.çeyreğe ilişkin açıklanan veriler iktisadi faaliyetteki dengelenme eğiliminin belirginleştiğine işaret etmektedir



- Kredilerin büyüme hızındaki yavaşlama 3.çeyrekte daha belirgin hale geldi



- İktisadi faaliyetteki yavaşlamanın 3.çeyrekte devam ettiğini değerlendiriyoruz



- TL'nin ima edilen oynaklığını alınan tedbirlerin ve güçlü parasal sıkılaştırmanın etkisiyle son dönemde gerilemiştir



- Tüketici enflasyonu ile işlenmemiş gıda ve alkol-tütün dışı tüketici enflasyonu 3.çeyrekte temmuz enflasyon raporu tahminlerinin önemli ölçüde üzerinde gerçekleşti



- Enflasyon eğilimi ve fiyatlama davranışına ilişkin takip edilen göstergeler enflasyonun ana eğilimindeki kayda değer bir bozulmaya işaret etmiştir



- Son dönemde açıklanan veriler iktisadi faaliyetteki dengelenme eğiliminin belirginleştiğine işaret ediyor

- Yatırımların yıllık büyümeye katkısı makina-teçhizat ve inşaat kaynaklı oldu

- İmalat sanayi göstergeleri girdi alımlarını azalttığını gösteriyor

- İthalat talebi daralıyor, net ihracatın büyümeye katkısının 3.çeyrekte de artarak devam edeceğini bekliyoruz

- Petrol fiyatı tahminini 2018 için 73 dolardan 75 dolara yükselttik.

- Gıda fiyat enflasyonu tahminini yüzde 13,0'ten yüzde 29,5'e yükselttik.

- Gıda fiyat enflasyonu tahminini 2019 için yüzde 10,0'dan yüzde 13,0'e yükselttik

- 2018 sonunda enflasyonun yüzde 23,5 olacağını öngörüyoruz (önceki %13,4)

- 2019 sonunda enflasyonun yüzde 15,2 olacağını öngörüyoruz (önceki %9,3)

- 2020 sonunda enflasyonun yüzde 9,3 olacağını öngörüyoruz (önceki %6,7)

- Enflasyonun orta vadede yüzde 5,0 düzeyinde istikrar kazanacağı öngörülüyor(önceki %5,0)

- 2018'de artışın 4,1 puanı ithal fiyatları, 3,8 puanı gıda fiyatlarından geldi

- 2019'daki artışın 3,0 puanı ithal fiyatları, 0,7 puanı gıda fiyat artışından geldi

- Ekonomideki dengelenme ve attığımız adımların dövizden enflasyona geçişi sınırlayacağını tahmin ediyoruz

- Parasal duruş son aylarda önemli ölçüde sıkılaştı, verilere her zamankinden daha duyarlı olduğumuzu, olası riskleri izlemekte olduğumuzu belirtmek istiyorum

- İktisadi faaliyette iç talep kaynaklı bir yavaşlama gözleniyor

- Önümüzdeki dönemde elimizdeki bütün araçları fiyat istikrarı için kullanmaya devam edeceğiz.

SORU-CEVAP BÖLÜMÜ

- Enflasyonla topyekün mücadele programını da önemli görüyoruz.

- Para politikası belirleme yöntemimizde herhangi bir değişiklik yok.

- Politika duruşunda beklentilerin çıpalanması önemli.

- Enflasyonla topyekün mücadelenin etkileri kasımda da sürecektir

- Merkez Bankası için önemli olan dezenflasyon sürecinin bir an önce başlaması

- Tahminler ve gerçekleşmeler arasındaki farkın muhasebesini vermeye çalışıyoruz, bunun azalması temel hedefimiz

- Makro dengelerin güçlenmesi ve istikrarın sağlanması ile birlikte dış finansman kanalında daha iyi bir görünüme yaklaşacağımızı umuyoruz

- Reel sektör araştırmamız için bir miktar daha veriye ihtiyacımız var

- Merkez bankasının hedefi ve sorumluluğu yasada net olarak belirlenmiştir, bu çerçevede kendine verilen araçları kullanır ve kullanmaya devam edecektir

- Sendikasyonlar bankaların dış finansmanda sorun yaşamadığını gösterdi

- Enflasyon hedeften belirgin sapma gösterdiği dönemlerde orta vadeli enflasyon projeksiyonları bir anlamda ara hedef işlevini görüyor

- Enflasyon hedefinde bir değişim, ana patika ile ilgili bir değişiklik düşünmüyoruz.

- Biz hiçbir zaman döviz kuru seviyesi hedeflemiyoruz

- Yüksek kur geçişkenliği işimizi zorlaştırıyor

- Kur geçişkenliği tarihsel ortalamaların üzerinde

- Kur geçişkenliğinin yüksek olduğu dönemlerde bunun belirli bir zamana yayıldığını biliyoruz, bu döngü bir miktar önden yüklemeli ve erken gerçekleşmiş olabilir

- Swap ve diğer adımlar ilgili kurumlar ve paydaşların kendi yetkileri çerçevesinde dizayn edildi, biz de katıldık

- Kamu maliyesi duruşunu önemsiyoruz

- Yapısal tarafta atılacak tüm adımlar para politikası-maliye politikası işbirliği açısından önemli olur, bizi destekler.