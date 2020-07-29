Enflasyon tahmini yüzde 8,9'a yükseldi

29 Temmuz 2020

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın üçüncü enflasyon raporunu açıkladı. TCMB yüzde 7.4 olan yılsonu enflasyon tahminini 1,5 puan yükselterek yüzde 8.9'a çıkardı.

TCMB Başkanı Murat Uysal'ın sunumundan satır başları...

Normalleşme adımlarıyla kısmi toparlanma sinyalleri gözlenmekle birlikte belirsizlik halen yüksek seyretmekte

Gelişmekte olan ülkelerden portföy çıkışları ikinci çeyrekte yavaşlayarak da olsa devam etti

Küresel risk iştahının etkisiyle döviz kuru oynaklıkları gerilerken, alınan parasal ve mali tedbirlerin katkısıyla kredi büyümesi hız kazandı

Ticari kredilerdeki artışın son dönemde bir miktar ivme kaybetmekle birlikte güçlü seyrettiğini görüyoruz

Tüketici kredileri mayıs sonrası dönemde belirgin bir ivme kazandı

Kademeli normalleşme adımlarıyla birlikte iktisadi faaliyette mayıs ayında başlayan toparlanma güç kazanmaktadır

Önümüzdeki dönemde turizm gelirlerinde kısmi bir iyileşme bekliyoruz

İşsizlik oranları artarken, işgücüne katılım oranındaki düşüş bu artışı sınırladı

Yılın ikinci yarısında talep yönlü dezenflasyonist etkiler belirgin olacak

2020 yılı petrol fiyat tahmini 32,6 dolardan 41,6 dolara çıkardık

2020 yılı gıda enflasyonu tahminini %9,5'ten %10,5'e güncelledik

Enflasyonun 2020 yıl sonunda %8,9 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz.

Enflasyonun 2021 yıl sonunda %6,2 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz.

Varsayımlarımızı ikinci bir dalga olmayacağına göre yaptık.

Enflasyonun temmuz ayından itibaren düşüş eğilimine gireceği öngörüyoruz

Mart ayından itibaren uygulamaya aldığımız destekleyici likidite adımlarını normalleşme sürecinin gelişimine bağlı olarak aşamalı bir şekilde gözden geçirebiliriz.

Önümüzdeki dönemde de parasal duruşumuzu enflasyondaki düşüşün sürekliliğini sağlayacak şekilde belirlemeye ve elimizdeki bütün araçları veri odaklı bir yaklaşımla finansal istikrar ve fiyat istikrarı amaçları doğrultusunda kullanmaya devam edeceğiz

Rezervlerde böyle dönemlerde dalgalanma olması doğal. Rezervlerimizin kısa vadeli yükümlülükler açısından şu an için yeterli olduğunu öngörüyoruz

Parasal sıkılaştırma konusunda normalleşme sürecinin seyrine bağlı olarak karar alacağız. Şu an için çok hızlı hareket etmeyi gerektirecek bir durum yok, gelişmeleri izliyoruz.