Enflasyon tahminleri aştı! JPMorgan Türkiye için faiz indirimi öngörüsünü azalttı

Türkiye’de ağustos enflasyonunun beklentilerin üzerinde gelmesi, uluslararası piyasalarda TCMB’nin faiz adımlarına yönelik tahminleri de etkiledi. JPMorgan, daha önce 300 baz puan beklediği eylül ayı faiz indirimi tahminini 200 baz puana düşürdüğünü açıkladı.

Enflasyon beklentiyi aştı

Türkiye’de manşet enflasyon Ağustos ayında yüzde 2,0 artışla JPMorgan’ın yüzde 1,8’lik, piyasa beklentisinin ise yüzde 1,75’lik tahminini geçti.

* Gıda fiyatları yüzde 3,0 arttı; tarımsal don ve kuraklık taze meyve fiyatlarını yükseltti.

* İşlenmiş gıda yüzde 3,8 arttı; bunda özellikle ekmek fiyatları etkili oldu.

* Hizmet enflasyonu aylık yüzde 2,7 yükseldi; kira yüzde 4,6, ulaştırma yüzde 3,4 arttı.

* Temel mallar ise yalnızca yüzde 0,5 artışla baskıyı sınırladı.

Yıllık TÜFE yüzde 33,0’e gerilerken, çekirdek C endeksi aylık yüzde 1,7 artışla beklentiye paralel gerçekleşti.

JPMorgan’ın yeni faiz tahmini

Enflasyondaki kalıcılığın sürdüğünü belirten JPMorgan, TCMB’nin 11 Eylül PPK toplantısında politika faizini 200 baz puan indirmesini beklediğini açıkladı. Banka, daha önce 300 baz puanlık indirim öngörüyordu.

Yıl sonu beklentisi yüzde 37

Kurum, Eylül, Ekim ve Aralık toplantılarında 200’er baz puanlık indirim yapılacağı ve yıl sonunda politika faizinin yüzde 37’ye gerileyeceği tahmininde bulundu (önceki tahmin yüzde 36).

2025 tahminleri

JPMorgan, 2025 sonu için yıllık enflasyon tahminini yüzde 29,5 olarak korurken, yukarı yönlü risklerin arttığına dikkat çekti. Kuruma göre TCMB, yılın son çeyreğinde reel kur değerlenmesini teşvik eden adımlar atabilir.