Enflasyon tam kapanmada hız kesti: Yüzde 16,59

Enflasyonda artış, tam kapanmanın yaşandığı mayıs ayında hız kesti.

Tüketici fiyatları, mayıs ayında aylık bazda yüzde 0,89 arttı. Nisanda yüzde 17,14'e yükselen yıllık TÜFE, mayısta yüzde 16,59'a geriledi. Çekirdek enflasyon da yüzde 16,99 oldu.

Piyasada, TÜFE'nin aylık yüzde 1,5 ve yıllık yüzde 17,4 artış göstermesi bekleniyordu.

Bazı ekonomistler mayısta tam kapanma nedeniyle veri toplama güçlüklerinin nispeten daha düşük bir enflasyon artışı getirebileceğini bekliyordu.

Yıllık bazda yüzde 28,39 ile ulaştırma, yüzde 21,79 ile ev eşyası ve yüzde 19,30 ile sağlık en yüksek artışın yaşandığı gruplar oldu.

Yıllık en düşük artış yüzde 2,90 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, yüzde 5,75 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 8,07 ile haberleşme ve yüzde 10,05 ile eğlence ve kültür oldu.

ÜFE-TÜFE farkı: 21,74 puan

Yİ-ÜFE Mayıs ayında aylık 3,92 artış gösterdi. Yurtiçi üretici fiyatlarında yıllık artış ise yüzde 35,2’den yüzde 38,3’e yükseldi. Üretici ve tüketici fiyatları arasındaki farkın açılması 9'uncu ayına girdi. Mayısta yıllık bazda ÜFE-TÜFE farkı 21,74'e çıktı. Üretici fiyatlarındaki yıllık değişim ile tüketici fiyatları arasındaki makas, Eylül 2018 dönemi rakamlara gelmiş oldu.