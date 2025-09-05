Enflasyon ve büyüme verileri sonrası Goldman Sachs’tan Türkiye için yeni faiz tahmini

Goldman Sachs, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 11 Eylül’de yapacağı Para Politikası Kurulu toplantısı öncesinde faiz indirimi beklentisini revize etti. Daha önce 350 baz puanlık bir indirim öngören kurum, yeni tahmininde beklentisini 200 baz puana düşürdü.

Revizyonun gerekçesi

Goldman Sachs, ikinci çeyrekte beklenenden güçlü gelen GSYH büyümesi ve ağustos ayında tahminleri aşan enflasyon verilerinin bu kararın temel nedeni olduğunu açıkladı.

Kurum değerlendirmesinde, “İkinci çeyrek GSYH büyümesi, zayıf iç talebe rağmen beklentileri fazlasıyla aştı. Aynı zamanda ağustos enflasyonu tahminlerin üzerinde gerçekleşti. Bu gelişmeler ışığında TCMB’nin önceki toplantıya kıyasla daha ılımlı bir faiz indirimi yapmasını bekliyoruz” ifadelerine yer verdi.

Piyasaların gözü TCMB’de

Piyasalar, enflasyon ve büyüme verilerinin seyri doğrultusunda TCMB’nin atacağı adımları yakından izliyor. Merkez Bankası’nın 11 Eylül’deki kararı, hem iç talep hem de enflasyon görünümü açısından kritik önem taşıyor.