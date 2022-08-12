Enflasyon ve kur beklentilerinde artış sürüyor

TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi'nde enflasyon ve dolar/TL kuru beklentilerinde artış devam ediyor.

Yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anketteki yüzde 69,94'ten yüzde 70,60'a yükseldi. Geçen ay yüzde 2,88 olan ağustos ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,57'ye geriledi. TÜFE'de artış beklentileri 12 ay sonrası için yüzde 40,23'ten yüzde 41,99'a, 24 ay sonrası için de yüzde 24,27'den 24,35'e yükseldi.

Dolar/TL beklentisi 19,65'e çıktı

Ankette cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 18,99 TL iken, bu anket döneminde 19,65 TL'ye çıktı. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 20,92 TL ve 22,03 TL olarak gerçekleşti.

Cari açık beklentisi 39,3 milyar dolar

Bir önceki anket döneminde 37,5 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 39,3 milyar dolara yükselirken, gelecek yıl cari işlemler açığı beklentisi 25,4 milyar dolar oldu.

Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) cari yıl büyüme beklentisi yüzde 3,6'dan yüzde 3,7'ye yükselirken, gelecek yıl büyüme beklentisi yüzde 3,8'de sabit kaldı.