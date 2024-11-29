Enflasyon verileri BoJ'un faiz artırımlarının süreceğine ilişkin fiyatlamaları destekliyor
Çin'in ekonomiyi desteklemek adına yeni adımlar atabileceği yönündeki beklentiler Çin piyasalarını pozitif etkilerken, Japonya'da enflasyonun öngörülerin üzerinde gerçekleşmesi Japonya Merkez Bankası'nın faiz artırımlarına devam edeceğine ilişkin fiyatlamaları destekledi. Söz konusu süreçte Asya borsalarında karışık seyir söz konusu.
Japonya'da TÜFE yıllık yüzde 2,6 ve çekirdek TÜFE yıllık yüzde 2,2 yükselerek beklentileri geride bırakırken, sanayi üretimi aylık yüzde 3 artsa da öngörüleri karşılayamadı. Ülkede enflasyonun öngörülerin üzerinde gerçekleşmesi Japonya Merkez Bankası'nın faiz artırımlarına devam edeceğine ilişkin fiyatlamaları destekledi.
Dolar/yen paritesi söz konusu verilerin ardından yüzde 0,9 azalışla 150,1 seviyesine gerilerken, bu durumun ülkede ihracat ağırlıklı iş yapan şirketleri olumsuz etkileyebileceği endişesi pay piyasalarını baskıladı.
Yarı iletken çipler ABD-Çin arasında yeni bir gerilime yol açacak mı?
Çin-ABD ticaret savaşına yönelik olası senaryolar üzerinde ekonomistler görüş bildirmeye devam ederken, Güney Kore'de gelecek dönemde yarı iletken çipler üzerinden ABD ile Çin arasında yeni bir gerilim ortaya çıkabileceği ihtimali piyasalarda satışların sertleşmesine neden oluyor.
Borsada durum...
Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5 değer kaybederek 38.149 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2 azalışla 2.455 puandan kapandı. Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 artışla 19.374 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1 değer kazanarak 3.328 puan seviyesinde işlem görürken, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,8 yükselişle 79.646 puanda bulunuyor.