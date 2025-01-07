Enflasyon verileri güvenilir mi? İris Cibre'den ENAG eleştirisi: 'Kendi ayağımıza sıkıyoruz!'

Ekonomist İris Cibre, ENAG’ın enflasyon verilerini eleştirdiği açıklamasıyla gündeme geldi. Cibre resmi X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) geçmişte düşük ölçümlerle gelir kaybına yol açtığını ifade etmekle birlikte, ENAG'ın yöntem ve verilerinin de güvenilir olmadığını savundu.

"Matematiksel tutarsızlık var"

Cibre, TÜİK'e inanılmamasını doğal karşıladığını ve haklı bulduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Ancak, alternatifiniz de matematiksel olarak tutmayan, endeks, sepet ve ağırlık gibi hiçbir datasına ulaşamadığımız ENAG değil. Bu tutarsız data ile kendi ayağınıza sıkıyorsunuz. Okulunuz, ev sahibiniz bu oranda zam yapıyor, şirketler bu oranlara bakarak bütçe yapıyor."

Cibre, ENAG’ın yıllık yüzde 80'in üzerinde enflasyon açıklamasının ekonomik dengeleri bozduğunu ve bireylerin yanlış kararlar almasına neden olduğunu dile getirdi.

TÜİK'e inanılmamasını çok doğal karşılıyor ve haklı buluyorum.



Yaşadıklarımız, düşük ölçümlerle eriyen gelirimiz ortada. Son dönemde tutarlı bulsam da, kesin doğrudur iddiasında bulunmam da imkansız



Ama, alternatifiniz de matematiksel olarak tutmayan, endeks, sepet ve ağırlık,… pic.twitter.com/pTT4MnDMOE — İris Cibre 🐦 (@iriscibre) January 7, 2025

ENAG Aralık 2024 verileri

ENAG’ın Aralık 2024 verilerine göre, ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) aylık bazda yüzde 2,34, yıllık bazda ise yüzde 83,40 oranında arttı. En yüksek enflasyon oranı yüzde 5,59 ile eğlence ve kültür grubunda görülürken, bu grubu yüzde 5,25 ile lokanta ve oteller, yüzde 5,05 ile ev eşyası takip etti.

Sağlık grubunda ise fiyat değişimi gözlenmedi ve en düşük enflasyon oranı bu alanda kaydedildi.

"Kredi kartı harcamalarıyla ölçülmez"

Enflasyon ölçüm yöntemlerine dair ise "Enflasyon, kredi kartı harcama tutarınızın artışı ile ölçülmez. Her mal ve hizmetin ağırlığı vardır. Kart harcamanız yüzde 100 artar ama enflasyon yüzde 50 açıklanır. Bu yüzden inanmazsınız, ama o harcamalarınızın sepetteki ağırlığı aslında yüzde 50’dir" diyen Cibre, "Kalben söylüyorum, bu ENAG pohpohlandıkça kendi ayağımıza sıkıyoruz" ifadelerini kullandı.