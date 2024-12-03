Enflasyon verileri TCMB'nın para politikasını nasıl etkileyecek? Citi ve Barclays değerlendirdi

Bugün açıklanan enflasyon verileri sonrasında yayınladıkları notla durum değerlendirmesinde bulunan Citi ekonomistleri İlker Domaç ve Gültekin Işıklar, Aralık ayında 250 baz puanlık faiz indiriminin Türkiye'nin halen gündeminde olduğunu açıkladı.

Domaç ve Işıklar tarafından hazırlanan raporda, “Ekonomik yavaşlamaya dair artan kanıtlar ve bankalara bağımlı borçluların karşı karşıya kaldığı tarihsel olarak sıkı finansal koşulların bir araya gelmesi, aralık ayında 250 baz puanlık bir indirimin halen masada olduğu görüşümüzü destekliyor” denildi.

"TCMB yılın geri kalanında yüzde 27,5 seviyesinde beklemeye geçecek"

Açıklanan kasım ayı enflasyon verilerinin TCMB'nın para politikasını etkilemeyeceğini öngören Barclays adına değerlendirmede bulunan ekonomist Ercan Ergüzel, Merkez Bankası’nın parasal gevşeme sürecine 26 Aralık’taki Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini 250 baz puan indirerek başlamasının beklendiğini belirtti.

TCMB’nin eylül ayına kadar 250 baz puanlık indirimlere devam etmesini beklediğini belirten Ergüzel, bankanın yılın geri kalanında yüzde 27,5 seviyesinde beklemeye geçeceğini öngördüğünü belirtti. Ergüzel notunda, TCMB’nin 2025 sonunda yıllık yüzde 21 enflasyon hedefine ulaşabilmesi için, devam eden sıkı para politikasına ek olarak, maliye politikası ve gelirler politikasının da enflasyondaki düşüşü daha fazla desteklemesi gerektiğine de vurgu yaptı.