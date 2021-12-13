Enflasyon verilerinde otomobil bilmecesi

H. Bader ARSLAN

Son dönemde TÜİK’in enflasyon verilerinin gerçeği yansıtmadığına dair eleştiriler yoğunlaşmaya başladı. Bu eleştiriler öne sürülürken, dayanak gösterilen konulardan biri de otomobil fiyatlarındaki artış. TÜİK verilerinde, Ocak ayından Kasım ayına, otomobil fiyatlarındaki artış yaklaşık yüzde 16 görünüyor.

Özellikle son aylardaki fiyat artışlarının enflasyon verilerini etkilememesi/az etkilemesi konusunda TÜİK: “bazı otomobil modellerinde çip krizi ve temin sorunları sebebiyle satış olmadığını, bu yüzden satışın gerçekleştiği son fiyatın hesaba dahil edildiğini” dile getiriyor. Tarafların ne dediğini şimdilik bir kenara bırakalım ve verilere bakalım. Aşağıda bazı otomobil modellerinin Ocak, Kasım ve Aralık fiyatlarını görüyorsunuz. Eski verileri otomobil sektörü ile ilgili internet sitelerinden derledim ve ilgili markanın en düşük modelini seçmeye gayret ettim. Türkiye’de en çok satılan modellerden biri olan Toyota Corolla’nın fiyatı Ocak ayında 203 bin 500 TL iken, Kasım ayında yüzde 25 artışla 254 bin 300 TL’ye çıkmış. Aralık fiyat listesinde fiyat 350 bin TL’yi geçmiş. Ocak-Kasım fiyat artışı yüzde 25 iken, Ocak-Aralık döneminde artış yüzde 72’ye ulaşmış.

Audi A3, Ocak ayında 438 bin TL iken, fiyat Kasım’da 551 bin liraya, Aralık’ta 738 bin liraya çıkmış. Ocak-Kasım fiyat artışı yüzde 26, Ocak- Aralık fiyat artışı yüzde 68. Renault Megane’ın en ucuz versiyonu Ocak ayında 206 bin TL iken, Kasım’da 250 bin TL’ye, Aralık’ta 375 bin TL’ye çıkmış. Ocak-Kasım fiyat artışı yüzde 21, Ocak- Aralık fiyat artışı yüzde 82. Benzer örnekleri tabloda da görebilirsiniz. Elbette TÜİK, verileri derlerken çok daha fazla model fiyatını inceliyor. Ancak bunlar bize durumu tasvir etmek için yeterli bilgi verir düşüncesindeyim.

TÜİK verilerinde, Ocak ayından Kasım ayına, otomobil fiyatlarındaki artış yaklaşık yüzde 16 görünüyor. Ancak yukarıdaki 7 modelde yaşanan fiyat artışları yüzde 21 ile yüzde 44 arasında değişiyor. Bu durumda nedeni ister ne olursa olsun fiyat artışları enflasyon verisine yansımamış oluyor. Piyasa verileri Aralık fiyatlarının Kasım fiyatlarına göre yüzde 30-50 arasında zamlandığına işaret ediyor. Yıl başından bu yana yapılan fiyat artışları ise ortalama yüzde 70’lerde. TÜİK şu ana kadar bunun yüzde 16’sını verilere yansıtmış durumda. enflasyon sepetindeki payı yüzde 7 olan benzinli ve dizel otomobillerde, şimdiye kadar verilere tam olarak yansıtılmamış fiyat artışlarının Aralık enflasyonu açıklandığında nasıl şekillendiğini göreceğiz.