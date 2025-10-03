Enflasyon verilerinin ardından Capital Economics'ten TCMB için faiz tahmini! Çekirdek enflasyona dikkat çekti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB), yıllık enflasyonda yaşanan sürpriz artışa rağmen önümüzdeki dönemde faiz indirimlerini sürdürmesi bekleniyor.

Capital Economics'in değerlendirmesine göre bu durum, enflasyondaki yükselişin büyük ölçüde gıda fiyatlarının oynaklığından kaynaklanması ve çekirdek enflasyonun düşüşünü sürdürmesiyle açıklanıyor.

TÜİK tarafından açıklanan Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 3,23, yıllık yüzde 33,29 arttı. Bu oran, ağustos ayındaki seviyenin biraz üzerinde olup, ekonomistlerin enflasyonun düşmeye devam edeceği yönündeki beklentilerini boşa çıkardı.

Çekirdek enfasyondaki düşüşe dikkat çekti

Ancak Capital Economics Kıdemli Ekonomisti Jason Tuvey, söz konusu artışın temel nedeninin gıda fiyatlarındaki sert yükseliş olduğuna dikkat çekti. Tuvey, enflasyonun daha sağlıklı bir göstergesi olan çekirdek enflasyonun düşüşünü sürdürdüğünü vurguladı.

Tuvey, bu durumun merkez bankacılarının faiz indirimlerine devam etme konusunda kendilerine güvenmelerini sağlayacağını ifade etti.

Mevcut durumda yüzde 40,50 olan politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yıl sonuna kadar yüzde 35,50'ye düşürülmesi bekleniyor.