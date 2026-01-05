Enflasyon verilerinin ardından ekonomistlerden faiz değerlendirmesi! TCMB ocakta faizi indirecek mi?

Türkiye'de aralık ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) artışı yıllık bazda yüzde 30,89 ile 49 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı aralık ayı enflasyon verileri piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Buna göre, TÜFE aralıkta aylık bazda yüzde 0,89, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ise yüzde 0,75 arttı.

Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 30,89, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 27,67 olarak kayıtlara geçti.

"Ankette beklentiler yükselirse faiz indirim boyutu küçülebilir"

AA Finans analisti ve ekonomist Haluk Bürümcekçi, enflasyonun geçen yılın aynı ayına göre gerilemesinde gıda dışı grup fiyatlarının etkili olduğunu belirtti.

Gıda dışı alt gruplardan giyim, konut, ev eşyası, ulaştırma, eğitim, eğlence-kültür ve çeşitli mal ve hizmetler alt gruplarında geçen yılın altında, içki-tütün, sağlık, haberleşme, eğitim ve lokanta-oteller alt gruplarında ise geçen yılın üzerinde değişimler kaydedildiğini aktaran Bürümcekçi, iç talebe ve kura hassas fiyat gruplarından mobilya, ev içi tekstil, ev aletleri, telefon ekipmanı, görsel-işitsel sistemler ve kişisel bakım gibi gruplarda geçen yılın altında, tıbbi ürünler, araç satın alımı ve paket turlar gibi gruplarda ise geçen yılın üzerinde artışlar görüldüğünü ifade etti.

Bürümcekçi, "Bu yıl kurlar, ücretler, yönetilen fiyatlar ve emtia fiyatlarında herhangi bir şokun gözlenmemesi durumunda enflasyonun yılı yüzde 24 civarında kapatabileceğini düşünüyoruz" dedi.

TCMB'ye ilişkin faiz indirim beklentilerine değinen Bürümcekçi, şunları kaydetti:

"Yılın ilk PPK toplantısı 22 Ocak'ta gerçekleşecek. Ocak ayı TÜFE gerçekleşmesine ilişkin kaba bir gözlemin bu toplantı öncesinde TCMB ve piyasa aktörleri tarafından yapılabileceğini düşünüyoruz. Aralık Piyasa Katılımcıları Anketi'nde ocak ayı için medyan beklenti yüzde 3,4 seviyesindeydi. Gelişmelerin yüzde 4 veya daha yüksek bir gerçekleşmeye işaret etmesi durumunda Bankanın faiz indiriminin boyutunu küçültmesi söz konusu olabilir. Aksi takdirde ise 150 baz puanlık indirimle devam edilmesi daha yüksek olasılık olarak öne çıkıyor."

150 baz puanlık indirim de konuşmaya başlandı

Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Filiz Eryılmaz da "Aylık enflasyonun yüzde 0,89'a inmesi, hem psikolojik sınır olan yüzde 1'in hem de yüzde 0,96 civarında olan beklentinin altında gerçekleşmesi bakımından önemli" değerlendirmesinde bulundu.

Piyasanın bu gelişmeyi olumlu algıladığını ifade eden Eryılmaz, TCMB'nin ocak ayında 100 baz puanlık bir faiz indirimine gidebileceğine yönelik beklentilerin güçlendiğini, hatta 150 baz puanlık indirimin de konuşulmaya başlandığını söyledi.

Eryılmaz, enflasyonun alt kalemlerine bakıldığında konut grubunda aylık bazda gerileme görülmesinin olumlu olduğunu belirterek, bunun dışında diğer hizmet kalemlerinde bu ay bir miktar artış yaşandığını ifade etti.