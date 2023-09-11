Enflasyon yatırımla düşecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, enflasyonu gelecek yıldan başlayarak kontrol altına alacaklarını söyledi. Trabzonlu iş insanlarıyla bir araya gelen Yılmaz, Orta Vadeli Program'da (OVP) 2026'da Türkiye'yi tek haneli enflasyona tekrar kavuşturmayı hedeflediklerini anlattı. Yılmaz, “Bu yıl geçici olarak yükseliş var.

Bundan sonra daha dengeli bir gidişat olacaktır. Bir taraftan da ücretlerde enflasyonun üzerinde yaptığımız artışlar, bütçe açısından aldığımız tedbirler, bunların bir miktar enflasyona olumsuz yansımaları oldu. Enflasyonu da gelecek yıldan başlayarak kontrol altına alacağız. Bunun planını, programını yapmış durumdayız. Bir taraftan Merkez Bankamızın politikaları diğer taraftan maliye politikalarımız ve yapısal reformlarımızla bu hedefimizi de gerçekleştireceğiz” dedi.

Aile ve Gençlik Bankası kurulacak”

Cevdet Yılmaz, tüketim ağırlıklı değil, yatırım ve ihracat ağırlıklı bir büyümeyi öngördüklerini belirterek, "Bu da enflasyon üreten değil, enflasyonu daha bir aşağı çeken bir büyüme yaklaşımını ifade ediyor. Elbette refah için tüketim olacak. Ama her şeyin dozajı var. Aşırıya gittiği zaman hiçbir şey faydalı olmuyor. İthalatı arttırıcı olabiliyor. Dolayısıyla bizim önümüzdeki dönem büyümemiz, yatırım ve ihracat odaklı bir büyüme şeklinde tasarlandı" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Aile ve Gençlik Bankası'nı kuracaklarını ve aşama aşama bunu etkili bir hale getireceklerini belirterek, "Gerek doğal gazdan, gerek petrolden, gerekse madenlerden gelen birtakım gelirlerin belli bir yüzdesini bu bankamıza aktararak buradan yeni evlenen çiftlere destek olacağız" ifadelerini kullandı.