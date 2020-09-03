“Enflasyon yılı yüzde 11’le kapatır”

03 Eylül 2020

Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emre Alkin, Ağustos ayı sonu itibarıyla yüzde 11.77’e ulaşan yıllık enflasyon verilerini değerlendirdi. Alkin, son açıklanan 0.86’lık Ağustos ayı Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) artış oranının 2020 yılı için tek haneli enflasyonun artık mucizelere kaldığını ifade etti.

"Vatandaşın enflasyonu TÜFE’nin üzerinde"

Enflasyon sepetinin oluşturan mal ve hizmet kalemlerine değinen Emre Alkin, “Ağustos ayında enflasyon sepetine giren mal ve hizmetlerin yüzde 65’inde fiyatlar yükselmiş, yüzde 13’ünde değişmemiş, yüzde 22’sinde ise düşüş göstermiş. Sepete giren 418 kalem mal ve hizmet, elbette vatandaşın enflasyonu anlamına gelmiyor. Vatandaşı ilgilendiren hayat pahalılığı. Vatandaşın enflasyonu 25-26 kalem mal ve hizmetten oluşuyor. Bunlardaki artış da TÜFE artışının çok üzerinde.” dedi.

"Çekirdek enflasyon direniyor"

Çekirdek enflasyon verilerine de değinen Emre Alkin, “Mevsimine bakmaksızın her ay satın almaya mecbur olduğumuz mal ve hizmetleri temsil eden çekirdek enflasyonda da maalesef gözle görülür bir düşüş yok. Aksine çekirdek enflasyon yüzde 11’in üzerinde seyrediyor. Bu şartlarda TÜFE’nin düşük seyretmesi ancak ve ancak mevsimlik mal ve hizmetlerde yaşanacak sert bir düşüşle olabilirdi. Böyle bir gelişme yaşanmadığını da son rakamlar bize gösterdi.” diye konuştu.

“Bu yıl tek hane imkansız”

Ağustos ayında en çok fiyatı artan ürünlerin tarım ürünleri, özellikle de yaş meyve sebze türleri olduğunu belirten Emre Alkin, “Fiyatı düşenler arasında da yaş meyve sebze ürünleri var ama görülüyor ki enflasyonu durdurmaya güçleri yetmemiş. Mart ayından beri tekrarladığım beklentiyi sıkılmadan ifade edeceğim. Bu yıl tek hane enflasyon imkansız. TÜFE yıllık bazda yüzde 11 civarında gerçekleşecek gibi gözüküyor.” dedi.

“MB’nin faizi indirmesi intihar olur”

Enflasyondaki son gelişmelerin Merkez Bankası’nın faiz kararını da etkileyeceğini kaydeden Emre Alkin “Bu şartlar altında Merkez Bankası’nın faiz düşürmesi imkansız. Hatta mevcut enflasyon ve mevcut şartlara rağmen faiz düşürmek intihar etmek olur.” ifadelerini kullandı.

“Bankalar faiz artışı istemez”

Prof. Dr. Emre Alkin, şu aşamada Merkez Bankası’nın faizi yükseltmesinin finans kurumları açısından ve büyüme dinamikleri açısından ‘istenmeyen bir seçenek’ olarak göründüğünü söyledi. Bundan hareketle Merkez Bankası’nın bu ay da pas geçip, faizlere dokunmayacağını belirten ünlü ekonomist “Bankaların mecburiyetten dolayı mevduat faizlerini yükseltmeye devam edeceklerini söylemek falcılık olmaz.” şeklinde konuştu.