Enflasyon, Mayıs 2021'den bu yana kesintisiz yükselişini sürdürüyor. Eylül rakamları piyasanın beklentisinin altında artış gösterdi. TÜİK'in açıkladığı verilere eylül ayında yıllık enflasyon yüzde 83,45'e yükseldi. Enflasyon rakamının yüzde 84,63 civarında gelmesi bekleniyordu.

Beklentilerin altında artış gösteren TÜFE'deki aylık artış yüzde 3,08 oldu. TÜFE, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 52,40, 12 aylık ortalamalara göre ise yüzde 60 artış gösterdi.

Üretici fiyat endeksi bir önceki aya göre yüzde 151,50 artışla yükselmeye devam etti. Aylık üretici enflasyonu yüzde 4,78 oldu.

En yüksek artış yüzde 118 ile ulaştırmada

Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 30,76 ile haberleşme olurkeni bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış yüzde 117,66 ile ulaştırmada yaşandı.

Aylık bazda en yüksek fiyat artışı yüzde 9,99 ile konutta yaşandı.Ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde 0,04 ile alkollü içecekler ve tütün oldu.

Çekirdek enflasyon yüzde 68'in üzerinde

Çekirdek enfasyonda da yükseliş eğilimi devam etti.Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE yüzde 68.09 artış gösterdi.

Üretici enflasyonu yüzde 151,5

Yİ-ÜFE (2003=100) 2022 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 4,78, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 82,45, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 151,50 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 114,02 artış gösterdi.

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 164,59, imalatta yüzde 127,69, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 416,58 ve su temininde yüzde 107,84 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 129,59, dayanıklı tüketim malında yüzde 100,36, dayanıksız tüketim malında yüzde 130,54, enerjide yüzde 347,35 ve sermaye malında yüzde 97,29 arttı.



ENAG'a göre enflasyon yüzde 107.4

İstanbul Ticaret Odası verilerine göre, İstanbul'un enflasyonu yıllık bazda yüzde 107,42 artış göstermişti. Bu arada Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise enflasyonun eylülde aylık yüzde 5.30 arttığını ve yıllık yüzde 186'ya ulaştığını bildirmişti.