Enflasyon, yüzde 9'un altında dip yapacak

03 Kasım 2019

TÜİK, ekim ayı enflasyon rakamlarını 4 Kasım Pazartesi günü saat 10:00'da açıklayacak. TÜFE'de aylık bazda yüzde 2 civarında artış olacağı görüşü ağırlıkta. Yıllık enflasyonun ise yüzde 9,26’dan yüzde 8,6'ya gerileyeceği tahmin ediliyor. Böylece yıllık enflasyon eylülün ardından ekimde de en son Temmuz 2017'de gerilediği tek hanede kalmaya devam edecek.

Baz etkisinin tersine çalışmasıyla kasım ve aralıkta yıllık enflasyonun tekrar çift haneye gelmesi ve TÜFE'nin yılı yüzde 12'nin üzerinde tamamlaması bekleniyor. Bilindiği gibi TCMB son enflasyon raporunda 2019 enflasyon tahminini 1,9 puan aşağı yönlü güncelleyerek yüzde 12’ye çekmişti.

Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan: Baz etki yıllıkta etkisini gösterecek

Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan, baz etkisinin yıllık fiyat artışları üzerindeki etkisinin ekim ayında devam edeceğini belirterek şu değerlendirmede bulundu: “Enflasyonun ana eğilimindeki düzelmede Merkez Bankası Enflasyon Raporu'nda öne çıkan notlardan birisi de bu düzelmenin sadece baz etkisinden kaynaklanmadığı, aynı zamanda gıda fiyatları ve kur gibi bileşenlerin de düşüşe yardımcı olduğu şeklindeydi. Eylül ayında enflasyon, güçlü baz etkisinin bir yansıması olarak yıllık bazda %15 seviyesinden %9,3 seviyesine oldukça sert bir düşüş göstermişti. Her ne kadar aylık fiyat artışı seviyesini %2,2 gibi yüksek bir seviyede beklesek de, Ekim 2018 enflasyonundan gelen baz etkisi yıllık enflasyon üzerinde etkisini göstermeye devam edecektir.

“Ekonomi politikaları önemli”

Ekim ayında bu yılın dip seviyesini bulmasını beklediğimiz enflasyonda, baz etkisi geçtikten sonra temel enflasyonist etkilerin ise geri dönmesini bekleriz. Bu kapsamda, yıl sonunda önce enflasyon tekrar çift haneye dönecek ve TCMB ile YEP tahmini olan yüzde 12 seviyesine yakınsayacaktır. 2020 yılı için, normal yıl - normal yıl karşılaştırması söz konusu olacağından enflasyondaki düşüşün sürdürülebilirliği matematiksel etkilerden çok enflasyonun ana bileşenlerindeki düzelme kaynaklı olabilecektir. Bu nedenle tek hane yönlendirmesinin başarılması ve sürekliliğinin sağlanması açısından ekonomi politikalarının öneminin altını çizmek isteriz."

Enflasyon tahmini yüzde 12'ye çekildi