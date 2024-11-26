Enflasyon zirveden uzaklaşıyor: Bakan Şimşek, beklentilerdeki iyileşmeyi değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon ve beklentilere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Şimşek, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, dezenflasyon sürecinin etkilerini ve bu sürecin enflasyon beklentilerine yansımasını açıkladı.

Şimşek, enflasyonun zirve yaptığı Mayıs 2024’ten bu yana 12 ay sonrası beklentilerde önemli bir iyileşme olduğunu ifade etti. Özellikle hanehalkı, reel sektör ve piyasa katılımcıları arasında enflasyon beklentilerindeki iyileşmeye dikkat çeken Şimşek, şu ifadeleri kullandı:

“Dezenflasyon süreci tüm kesimlerde enflasyon beklentilerini olumlu etkiliyor. Enflasyonda zirveyi gördüğümüz Mayıs ayına göre 12 ay sonrası beklenti hanehalkında 12 puan, reel sektörde 8,2 puan ve piyasa katılımcılarında 6 puan iyileşti. Beklentilerdeki bu iyileşme, enflasyondaki katılıkların azalmasını destekliyor.”

Beklentilerde iyileşme, politikaların başarısına işaret ediyor

Ekonomi yönetimi, uzun vadeli istikrarı hedefleyen politikalarla birlikte dezenflasyon sürecini desteklemeye devam ediyor. Şimşek’in açıklamaları, ekonomi yönetiminin uyguladığı politikaların piyasa güveni ve enflasyon beklentileri üzerindeki olumlu etkisine işaret ediyor. Hanehalkı ve reel sektör gibi geniş kesimlerde gözlemlenen iyileşme, enflasyonun yeniden kontrol altına alınmasında önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.