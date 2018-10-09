Enflasyona karşı topyekun seferberlik!

09 Ekim 2018

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, merakla beklenen "Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı"nı ilgili bakanlar ve iş dünyası temsilcilerinin katıldığı toplantıyla açıkladı. Firmalar, yeni açıklanan logo ile birlikte ürünlerde asgari yüzde 10 indirim uygulayacak. 1 Ağustos'tan geçerli olmak üzere bankalar yüksek faizle kullandırılan kredilerin faiz oranlarında yüzde 10 indirim yapacak. İşletmelerin kullanacakları TL cinsinden kredilere, yüzde 14'e kadar finansman desteği sağlanacak...

İş dünyası temsilcileri ve bakanlar, Albayrak'ın açıklamaları öncesinde kısa değerlendirmeleri ve alınacak önlemleri paylaştı...

TBB Başkanı Aydın: Finans sağlamaya devam edeceğiz

Programın açılış konuşmasını yapan Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Hüseyin Aydın, “Bankalar olarak ekonominin finansmanı için kaynak bulmaya ve finans sağlamaya devam edeceğiz. Nominal faiz hadlerinin daha aşağı seviyede olması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

MÜSİAD Başkanı Kaan: Üzerine düşen görevi yapmaya hazırız

MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan, "MÜSİAD üzerine düşen görevi yapmaya hazırdır. Ekonomi yönetimimizin enflasyonla topyekun mücadele sonuna kadar desteklediğimizi ifade etmek istiyorum" dedi.

TÜSİAD Başkanı Bilecik: İki adım önemli; sıkı para ve maliye politikası

TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik ise konuşmasında şunları söyledi: Enflasyonla Mücadele Programı, zorlu dönemden çıkışın en önemli hamlesidir. İş dünyası olarak bu programın başarısı için fazlasıyla sorumluluk almaya, görevimizi yerine getirmeye hazırız. Enflasyonun düşürülmesi için en önemli iki adım, sıkı para politikası ve bunu destekleyecek tasarruf tedbirlerini içeren maliye politikasının sürdürülmesidir. Sürdürülebilir güven ortamının dış ilişkilerde değeri bir hayli yüksektir, etkili bir dış politika ekonomimizi fazlasıyla güçlendirecektir

Tarım ürünleri için alınan kararlar

Ucuz Et Projesi'nin devam edeceğini açıklayan Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli ise, enflasyonla mücadele kapsamında bugünden geçerli alınan kararları şu şekilde açıkladı;

"Gübrede 35 ürüne yüzde 10 indirim yapılacak. Çaykur zam yapmayacak. Sulama ürünlerine yönelik yüzde 10 indirime gidilecek. Et ve Süt Kurumu 10 üründe yüzde 10 indirim yaptı, Atatürk Orman Çiftliği 14 üründe yüzde 10 indirim yaptı. Sığ ve toz gübreyle yemde yüzde 10 indirim yapıldı. TMO pirinci yüzde 20-40 indirimle arasında satmaya devam edecek. Carrefour, BİM, Şok, Migros ve Metro 50 üründe iki ay süreyle yüzde 10 indirim yapacak."

İşletmelere yeni finansman desteği

Sanayi Bakanı Mustafa Varank'ın konuşmasından satır başları şöyle: Bağlı kurumlarımızla birlikte elimizdeki tüm araçları seferber ediyoruz. Öncelikle finansman destek programını hayata geçiriyoruz. İşletmelerin TL cinsi kredilerinde yüzde 14'e kadar finansman desteği vereceğiz. İhracat yapacak olan KOBİ’lere 200 bin dolara kadar 180 gün vadeli libor oranında yeni bir destek veriyoruz. 3 milyar liralık finansman erişim sağlanmış olacak. KOSGEB borçları 1 yıl ertelenecek. KOSGEB tarafından destek kararı alınan üç farklı programla toplamda 1 milyar liralık makine ve teçhizat yatırımına %25’e kadar ilave destek sağlayacağız. Cari açığa neden olan ürünler için yerlileştirme programı kapsamındaki ikinci çağrımızda, en az 1,5 milyar liralık yeni yatırıma destek vereceğiz.

"Emekçiyi de ve işvereni de enflasyona ezdirmeyeceğiz"

Aile Çalışma ve Sosyal Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ise şunları söyledi;

"Emekçileri enflasyon karşısında ezdirmedik, ezdirmemeye devam edeceğiz. İşvereni de koruyacağız. İşvereni desteklemek için politikalar geliştirmeye devam edeceğiz. Yapısal reformlar konusunda enflasyonla mücadeleye destek vereceğiz. Birçok reform paketi programın içinde yer alacak. İstihdamı destekleyecek yeni programlar da açıklayacağız. Kısa çalışma ödeneğini yakın zamanda planlıyoruz."

ALBAYRAK: YÜZDE 10 İNDİRİM KAMPANYASI BAŞLATIYORUZ

İş dünyası temsilcileri ve Bakanların ardından Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı"nın detaylarını paylaştı.

Albayrak, açıklayacakları programla yatırımcı güvenini çok daha ileriye taşıyacaklarını belirterek, "Girdi maliyetlerini düşürecek, fiyatlarda oluşan hareketliliğin firmalarımızı zarara sokmayacak ve işsizliği artırmayacak bir program üzerinde çalıştık." dedi.

Ekonomideki gelişmelere ilişkin değerlendiren Albayrak, "Spekülatif ataklar ağustos ve eylül ayı ile birlikte püskürtülmüştür." diye konuştu.

Albayrak, "Bugün kar artırma amacıyla yapılacak her girişim, yakın gelecekte daha büyük zararlara neden olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"Asgari yüzde 10 indirim uygulanacak"

Enflasyon mücadelesini firmaların da destekleyeceğine işaret eden Albayrak, şöyle devam etti:

"Bu mücadeleye katılacak tüm firmalarımız, belirlenen logo ile birlikte asgari yüzde 10 indirim uygulayacaklarını beyan etti.

Elektrik ve doğal gaza zam yok



Mücadeleye ilişkin detayları paylaşan Albayrak, "Yıl sonuna kadar elektrik ve doğal gaza zam yapılmayacak." dedi.

İşletmelere destek



Çalışmalar kapsamında işletmelerin de destekleneceğini bildiren Albayrak, "İşçi çıkarmalarının önüne geçilmesi aşamasında işletmelerimize destek vereceğiz"

Banka kredi faizlerinde indirim



Kredilerini de değerlendiren Albayrak, şöyle konuştu:

"1 Ağustostan itibaren geçerli olmak üzere bankalarımız yüksek faizle kullandırdığı kredilerde yüzde 10 indirim yapacağını söyledi."

"Fırsatçılıkla etkin mücadele sürecek"



Albayrak, "Fırsatçılık ve stokçulukla etkin mücadeleye devam edeceğiz." diye konuştu.

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