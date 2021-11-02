Enflasyona yeni zirve yaptırması beklenen 5 unsur

TÜİK, ekim ayı enflasyon rakamlarını 3 Kasım Çarşamba günü saat 10:00'da açıklayacak.

Nisan ayına kadar 7 aylık yükselişin ardından tüketici enflasyonu mayısta tam kapanma tedbirlerinin etkisiyle yüzde 16,59'a düşmüştü. Ardından enflasyon, eylül ayında yüzde 19,58'e yükselerek politika faizini aşmış ve Mart 2019'dan beri en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

ENFLASYON (%) EYLÜL ÖNCEKİ MANŞET TÜFE 19.58 19.25 GIDA 28.79 29.00 ÇEKİRDEK C 16.98 16.78 Yİ-ÜFE 43.96 45.52



TÜFE'nin yüzde 20'yi aştığı tahmin ediliyor

Gıda ve enerji fiyatları başta olmak üzere devam eden yukarı yönlü riksler nedeniyle, yıllık TÜFE’nin ekim ayında yüzde 20’yi aştığı tahmin ediliyor.

Reuters'ın 15 katılımcıyla gerçekleştirdiği anket TÜFE'nin yaklaşık 3 yılın zirvesi olan yüzde 20,4'ye yükseldiğine işaret etti. Ankette ekim ayı için yıllık enflasyon tahminleri yüzde 19,3 ila yüzde 21,1 arasında değişiyor. Aylık enflasyon tahminleri ise yüzde 1,9 ila yüzde 3,4 bandında yer alıyor.

Bloomberg HT'nin enflasyon anketine katılan 23 kurumun yıllık enflasyon için medyan beklentisi yüzde 20,25 olurken aylık enflasyon beklentisi yüzde 2,70 oldu.

Foreks'in 17 banka/kurum ekonomisti ile düzenlediği ankete göre, TÜFE'de ekim ayı ortalama tahmin yüzde 2,49 artış olurken, yıllık veride ise medyan tahmin yüzde 20,18, ortalama yüzde 20,06 olarak gerçekleşti.

Goldman Sachs ise yüksek çekirdek, gıda ve yakıt fiyatları sebebiyle enflasyonun ekim ayında yüzde 20,6 seviyesine çıkacağını hesapladı.

EKİMDE TETİKLEYİCİ 5 UNSUR

· Gıda fiyatlarındaki yüksek seyir

· Enerji fiyatlarındaki yükseliş

· Tütün fiyatlarına yapılan zamlar

· Eylül sonu itibariyle sona eren bazı mal ve hizmetlerdeki KDV indirimleri

· TL'de yaşanan değer kaybı

İstanbul’un enflasyonu yüzde 20,8’e ulaştı

TÜİK enflasyon verisi için özellikle alt kalemler bazında önemli bir öncü gösterge olarak takip edilen İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) fiyat artışları da enflasyonda yükseliş eğiliminin devam ettiğini ortaya koydu. İstanbul'da ekimde gıda fiyatları yüzde 4,2 artış gösterirken, İstanbul'un yıllık enflasyonu yüzde 20,76 arttı. İstanbul'da perakende fiyatlar ekimde aylık bazda ise yüzde 3.29 artış kaydetti.

Ankara’da gıda fiyatları yüzde 1,45 arttı

Öte yandan Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), Ankara'da hesaplanan gıda enflasyonunun ekimde bir önceki aya göre yüzde 1,45 arttığını açıkladı.

'Geçici' diyen Merkez'den 4,3 puan revizyon

Geçtiğimiz hafta yılın son enflasyon raporu toplantısında Merkez Bankası (TCMB) enflasyon tahminlerini keskin şekilde yukarı revize etti. TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, 2021 yıl sonu enflasyon tahminini 4,3 puanlık güncellemeyle yüzde 14,1'den yüzde 18,4'e yükselttiklerini açıkladı. Kavcıoğlu, 2022 yıl sonunda yüzde 11,8'e ve 2023 yıl sonunda ise yüzde 7 seviyesine geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağını tahmin ettiklerini bildirdi.

TCMB Başkanı,bir önceki rapor dönemine göre gıda fiyatları ve Türk lirası cinsinden ithalat fiyatları varsayımlarındaki güncellemelerin enflasyon tahminini sırasıyla 2,1 puan ve 1,5 puan artırdığını söyledi.

Yönetilen/yönlendirilen fiyatların ise büyük ölçüde alkol-tütün kaynaklı olarak tahmini 0,3 puan yükselttiğini dile getiren Kavcıoğlu, çıktı açığındaki güncellemenin de tahmini 0,4 puan yukarı çektiğini ifade etti.

TCMB yükselen enflasyona rağmen, enflasyonda yükselişe yol açan unsurların geçici olduğu düşüncesiyle son iki ayda 300 baz puan faiz indirimine gitti.