Enflasyonda belirgin bir bozulma görülmesi halinde... TCMB Başkanı Fatih Karahan'dan dikkat çeken açıklamalar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Alman-Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen Ekonomi Toplantısı'nda konuştu. Karahan, son günlerde Türkiye'de yaşanan gelişmelerin ekonomi üzerindeki etkilerini değerlendirdi.

Karahan, "Piyasa kuralları içerisinde kalarak gereken her adımı proaktif bir şekilde attık ve bundan sonra da atmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Karahan ayrıca, enflasyonda belirgin bir bozulma görülmesi halinde para politikasının sıkılaştırılacağını da kaydetti.

"Nisan ayı enflasyonu için yukarı yönlü riskler arttı"

Karahan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

* Gelişmeler Nisan ayı enflasyonu için yukarı yönlü riskleri artırdı.

* Söz konusu gelişmelere rağmen enflasyon beklentileri dezenflasyon patikamızın üzerinde seyretmeye devam ediyor. Para politikasındaki kararlı duruşu koruyacağız.

"Gerekli önlemleri aldık"

* Temel amacımız olan fiyat istikrarını sağlamak için sıkı para politikası duruşumuzu kararlılıkla sürdürüyoruz.

* Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası çok geniş ve güçlü bir araç setine sahip.

* Döviz kurunda yüzde 3, ülke risk priminde 71 baz puan, 10 yıl vadeli tahvil gösterge oranında 4,5 puan ve 1 ay vadeli kur oynaklığında 15 puana ulaşan artışlar gözüktü.

* Bu artışların makro ekonomik görünümü bozmaması için hızlı bir şekilde gerekli önlemleri aldık.

Enflasyonda belirgin bir bozulma görülmesi halinde...

* Ekonomimizin temel dinamiklerinde hiçbir bozulma yok.

* Enflasyonda belirgin bir bozulma görülmesi halinde para politikasını sıkılaştıracağız.

* Piyasa kuralları içinde gerekli adımları proaktif olarak aldık ve alacağız. Piyasadaki oynaklığın yansımalarının kısa vadeli olması amacıyla aksiyon aldık.

"Piyasa oynaklığına karşı TL güçlendirme adımları attık"

* TL ve döviz likiditesine yönelik tedbirler aldık. Likidite araçlarının çeşitlerini artırdık. Piyasa oynaklığına karşı TL güçlendirme adımları attık.

* Finansal piyasaların etkin işleyişinin sürmesi amacıyla piyasa kuralları içinde tüm para politikası araçlarını kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz.

* Adımlarımızı piyasalarda oluşan etkilerin makroekonomik etkilerini sınırlamak amacıyla atacağız.