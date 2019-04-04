“Enflasyonda düşüş eğilimi duraksadı”

04 Nisan 2019

Murat KÜÇÜK - Antalya

Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı mart ayı enflasyon rakamlarını değerlendiren Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı (BAGEV) ve Antalya Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, “Geçen yıl mayıs-kasım döneminde hızlı bir yükseliş eğilimi gösteren enflasyon, aralık ayından bu yana yavaş yavaş da olsa bir düşüş eğilimine girmiştir. Ancak bugün açıklanan mart ayı tüketici enflasyonundaki aylık ve yıllık artışlar bu düşüş eğilimini duraksatmıştır” dedi.

Yurt içi üretici enflasyonunun mart ayında aylık 1,58 ve yıllık 29,64 olarak açıklandığını belirten Çandır, “Üretici enflasyonu geçen yıl nisan-eylül döneminde yaşanan hızlı artıştan sonra ekim ayından itibaren düşüş eğilimine girmiştir. Burada önemli olan ÜFE’de, TÜFE’ye göre çok daha hızlı bir düşüşün yaşanmasıdır. Açıklanan veriler ÜFE’deki düşüş eğiliminin de duraksadığını bize göstermektedir” değerlendirmesinde bulundu.



Batı Akdeniz’in enflasyonu yüksek

Burdur, Isparta, Antalya illerini kapsayan Batı Akdeniz’in enflasyon rakamlarını da değerlendiren Başkan Çandır, bölge enflasyonun mart ayında aylıkta yüzde 1,06, yıllıkta ise yüzde 20,57 olarak ülke ortalamasının üzerinde ilan edildiğini kaydetti. Çandır, Batı Akdeniz’in 26 bölge içerisinde aylıkta 11’inci sırada, yıllıkta ise 17’nci sırada yer aldığını bildirdi. Çandır, bölge ve ülke genelinde sağlık ve gıda harcamalarındaki fiyat artışına dikkat çekerken, Batı Akdeniz’de sağlık harcamasının yüzde 2,88 ve gıda harcamasının yüzde 2,66’lık artışla ilk iki sırada yer aldığını belirtti. Çandır, haberleşme harcamalarında yüzde -0,51’lik düşüş görüldüğünü kaydetti.