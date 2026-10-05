Enflasyonda kritik eşik aşıldı: Kasım 2021’den bu yana ilk

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Piyasaların merakla beklediği eylül enflasyonu açıklandı. TÜİK verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), 2026 yılı Eylül ayında aylık bazda yüzde 1,84 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 29,73 olarak gerçekleşti.

Bu rakamlar ile birlikte yıllık enflasyon da Kasım 2021'den bu yana ilk kez yüzde 30'un altına geriledi.

TÜFE, aralık ayına göre yüzde 24,32 yükselirken, 12 aylık ortalamalara göre artış yüzde 31,49 oldu.

Konutta yıllık artış yüzde 40'a dayandı

Tüketici harcamalarında en yüksek ağırlığa sahip üç ana gruptan gıda ve alkolsüz içeceklerde yıllık fiyat artışı yüzde 27,62 olarak kaydedildi.

Ulaştırmada yıllık artış yüzde 35,10'a, konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda ise yüzde 39,99'a ulaştı.

Yıllık enflasyona en büyük katkı 6,73 puanla gıda ve alkolsüz içeceklerden geldi. Ulaştırmanın katkısı 5,96 puan, konut grubunun katkısı ise 4,84 puan oldu.

Gıda fiyatları aylık bazda geriledi

Eylülde gıda ve alkolsüz içecek fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,20 geriledi. Buna karşılık ulaştırma fiyatları yüzde 2,79, konut grubundaki fiyatlar ise yüzde 2,71 arttı.

Bu grupların aylık enflasyona katkısı gıdada eksi 0,05 puan, ulaştırmada 0,49 puan ve konutta 0,33 puan olarak hesaplandı.

174 kalemin 133'ünde fiyatlar yükseldi

Eylül itibarıyla TÜFE kapsamında takip edilen 174 alt sınıfın 133'ünde fiyat artışı yaşandı.

35 alt sınıfta fiyatlar gerilerken, 6 alt sınıfta herhangi bir değişiklik görülmedi.

Çekirdek enflasyon yüzde 29

İşlenmemiş gıda, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altını dışarıda bırakan çekirdek enflasyon eylülde aylık yüzde 2,01 arttı. Bu göstergedeki yıllık artış yüzde 29 olurken, yılbaşından bu yana yükseliş yüzde 23,40 olarak gerçekleşti. On iki aylık ortalamalara göre artış ise yüzde 30,80 oldu.

Beklentiler ne yöndeydi?

Ekonomistlerin eylül enflasyonu tahminleri yüzde 1,90 ile yüzde 2,60 arasında şekillenirken, beklentiler yüzde 2,18'e işaret ediyordu. Yüzde 2,18'lik aylık enflasyon beklentisinin gerçekleşmesi halinde, ağustosta yüzde 31,51 olan yıllık enflasyonun yüzde 30,16'ya gerilemesi bekleniyordu. TÜFE, ağustos ayında aylık bazda yüzde 1,84 artmıştı.