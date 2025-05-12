Enflasyonda tarifelerin etkisi: Goldman Sachs'tan dikkat çeken ABD tahmini

ABD’de yatırımcılar, Nisan ayı enflasyonuna dair verilerin açıklanmasını beklerken, Goldman Sachs’tan dikkat çeken bir tahmin geldi. Kurumun ekonomistlerine göre, çekirdek tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Mart ayındaki yüzde 0,1’lik artıştan sonra Nisan ayında yüzde 0,3’e yükselecek.

Bu artışa rağmen, yıllık bazda çekirdek enflasyonun yüzde 2,8 seviyesinde sabit kalması bekleniyor. Tahminler, Wall Street Journal’ın ekonomist anketiyle de paralellik gösteriyor.

Goldman Sachs’ın yayınladığı araştırma notunda, “Tarifelerden özellikle etkilenen giyim, eğlence ve iletişim gibi kategorilerde ılımlı bir yukarı yönlü baskı öngörüyoruz” ifadelerine yer verildi.

Öte yandan kurum, ikinci el otomobil fiyatlarının geçen ay yüzde 0,5 oranında gerilediğini ve bu durumun genel enflasyonu aşağı çekici bir etkide bulunduğunu vurguladı.

Yatırımcılar, özellikle Başkan Trump’ın “Kurtuluş Günü” tarifelerinin ilk etkilerini görmek adına yarın açıklanacak TÜFE verilerini yakından takip ediyor.