Enflasyonda tüketim sepeti ve ağırlıkları güncellendi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tüketici fiyat endeksi tüketim sepeti ve ağırlıklarını güncelledi.

TÜİK'ten yapılan açıklamada, "2003=100 temel yıllı TÜFE, zincirleme endeks olarak hesaplanmakta, TÜFE sepetinde yer alan mal ve hizmetler hanehalklarının en güncel tüketim yapısını yansıtacak şekilde oluşturulmakta, endeks sepeti ve ağırlıklar her yıl güncellenmektedir. TÜFE zincirleme endeks kapsamında her yıl bir önceki yılın Aralık ayını temel kabul eden yeni bir endeks kurulmakta, Aralık ayında kurulan bu yapı cari yıl boyunca aynen korunarak endeks hesaplanmaktadır" bilgisi verildi.

2022 yılı için mal ve hizmet sepetine eklenen yeni bir madde olmadı.

2022 yılı için TÜFE sepetinden çıkan mal ve hizmetler, mısırözü yağı, kuru barbunya, kayısı, kiraz, yeşil soğan ve kanepe (üçlü) oldu.

2022 yılı TÜFE hesaplamalarında kullanılacak ana grup ağırlıkları şu şekilde: