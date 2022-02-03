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Enflasyonda tüketim sepeti ve ağırlıkları güncellendi

2022 yılı için TÜFE sepetinden çıkan mal ve hizmetler; mısırözü yağı, kuru barbunya, kayısı, kiraz, yeşil soğan ve üçlü kanepe oldu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tüketici fiyat endeksi tüketim sepeti ve ağırlıklarını güncelledi.

TÜİK'ten yapılan açıklamada, "2003=100 temel yıllı TÜFE, zincirleme endeks olarak hesaplanmakta, TÜFE sepetinde yer alan mal ve hizmetler hanehalklarının en güncel tüketim yapısını yansıtacak şekilde oluşturulmakta, endeks sepeti ve ağırlıklar her yıl güncellenmektedir. TÜFE zincirleme endeks kapsamında her yıl bir önceki yılın Aralık ayını temel kabul eden yeni bir endeks kurulmakta, Aralık ayında kurulan bu yapı cari yıl boyunca aynen korunarak endeks hesaplanmaktadır" bilgisi verildi.

2022 yılı için mal ve hizmet sepetine eklenen yeni bir madde olmadı.

2022 yılı için TÜFE sepetinden çıkan mal ve hizmetler, mısırözü yağı, kuru barbunya, kayısı, kiraz, yeşil soğan ve kanepe (üçlü) oldu.

2022 yılı TÜFE hesaplamalarında kullanılacak ana grup ağırlıkları şu şekilde:

Tüketici Fiyatları Ana Grup Ağırlıkları
Ana harcama grubu 2021 2022
Gıda ve alkolsüz içecekler 25.94 25.3156
Alkollü içecekler ve tütün 4.88 4.3064
Giyim ve ayakkabı     5.87 6.4238
Konut 15.36 14.1150
Ev eşyası 8.64 8.8550
Sağlık 3.25 3.2365
Ulaştırma 15.49 16.7953
Haberleşme 4.64 3.7808
Eğlence ve kültür 3.01 3.0614
Eğitim  2.28 2.0348
Lokanta ve oteller 5.91 7.1111
Çeşitli mal ve hizmetler 4.73 4.9643