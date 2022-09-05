Enflasyonda yeni zirve: 80,2

Tüketici enflasyonu, ağustos ayında piyasa beklentilerinin altında artış gösterdi. TÜFE aylık bazda yüzde 1,46 arttı, yıllık TÜFE yüzde 79,60'tan yüzde 80,21'e yükseldi. Beklentiler aylık bazda yüzde 2 ve yıllıkta yüzde 81,3 düzeyindeydi.

Ağustos ayında üretici fiyatları aylık bazda yüzde 2,41 artarken, yıllık artış 143,8 oldu.

Özel kapsamlı TÜFE göstergelerinden "B" Ağustos'ta yıllık olarak yüzde 72,53, "C" endeksi ise yüzde 66.08 artış gösterdi.

Ekonomist Banu Kıvcı Tokalı: Yıllık enflasyonda yükseliş yavaşlıyor. Ancak, Eylül-Ekim döneminde de yükseliş devam edebilir. Ekim'de %84'e yakın tepe yaptıktan sonra, güçlü bazın desteğiyle yıl sonunda %65'li seviyelere geri gelebilir.

Aylık olarak eğitim ve sağlık alanlarında fiyat artışları belirginleşirken, yıllık bakıldığında ise ulaştırma, ev eşyası ve gıda en yüksek fiyat artışlarının yaşandığı ana kalemler olmayı sürdürdü.

Geçen ay, gıda fiyatları aylık 3,15 artarken, yıllık artış yüzde 94,65 olarak kayıtlara geçti.

Ağustos ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup yüzde 7,01 ile sağlık oldu. Yıllık artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 116,87 ile ulaştırma.

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 153,28, imalatta yüzde 125,43, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 348,39 ve su temininde yüzde 90,01 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 127,82, dayanıklı tüketim malında yüzde 99,54, dayanıksız tüketim malında yüzde 124,14, enerjide yüzde 303,48 ve sermaye malında yüzde 96,53 artış olarak açıklandı.

ENAG yüzde 181.4 olarak hesapladı

Öte yandan ENAGrup Tüketici Fiyat Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Ağustos ayında yüzde 5.86 arttığını ve yıllık enflasyonun yüzde 181.37 olduğunu duyurdu. ENAG'a göre yılın başından itibaren ise TÜFE artışı yüzde 91.62 oldu.