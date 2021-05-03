Enflasyonda yeni zirveye 'hizmet' eder mi?

Tüketici fiyatları, TL'deki değer kaybının da etkisiyle nisan ayında yükselişini sürdürdü. Yıllık TÜFE yüzde 17.14 ile son iki yılın zirvesinde. Üretici fiyatlarında ise yıllık artış yüzde 35'i aşmış durumda.

Önümüzdeki aylarda enflasyonda düşüş öngören Merkez Bankası (TCMB), son zirvenin nisan enflasyonunda görüleceğini bekliyor. TCMB'nin söylemine rağmen bazı ekonomistlerin beklentileri enflasyonda zirvenin mayıs ve haziran ayına sarkabileceği yönünde şekillenmeye devam ediyor.

Bugün açıklanan enflasyon sonrası değerlendirmelerini paylaşan bankalar, üretici fiyatlarında devam eden baskıya dikkat çekerken, kapanmanın sona ermesiyle hizmetler sektöründe talep ve dolayısıyla fiyat artışları yaşanabileceğine işaret ediyor. Yani bankacılara göre enflasyonda yukarı yönlü riskler devam ediyor.





Bankaların Enflasyon Beklentileri

İŞ BANKASI

Son dönemde Yİ-ÜFE ve TÜFE enflasyonu arasında açılan fark nedeniyle TÜFE enflasyonu üzerindeki yukarı yönlü baskının bir süre daha süreceğini tahmin ediyoruz. Salgına karşı alınan 17 günlük tam kapanma tedbirlerinin ardından hizmet sektörlerinde gözlenebilecek talep artışının da önümüzdeki aylarda bu sektörlerde fiyat artışlarını gündeme getirebileceğini düşünüyoruz.

AKBANK

ÜFE'deki güçlü artış, maliyet baskılarının güçlenerek devam etmesine neden oluyor. Salgın nedeniyle tedarik zincirinde yaşanan aksaklıklarla ortaya çıkan arz kısıtları ve kurda son dönemde görülen artış ek maliyet baskısını da artırıyor. Yinelenen kısıtlayıcı önlemler, hizmetler sektörü üzerinde ek maliyet baskısı yaratabilir, önlemler gevşetildiğinde fiyat artışları yaşanabilir. Diğer taraftan TCMB, birikmiş maliyetler halihazırda fiyatlara yansıtıldığı için, ekonomi yeniden açıldığında ek fiyat artışları beklemediğini belirtti. Global emtia fiyatları ve gıda fiyatları da yüksek seyrediyor. Diğer taraftan sıkı para politikasının devamı, hem kur hem de talep üzerinde etkili olarak maliyet ve talep kaynaklı enflasyonist riskleri sınırlayabilir.

VAKIFBANK

Yİ-ÜFE’de yaşanan hızlı yükseliş, TÜFE üzerinde baskının devam edeceğine ve mayıs ayı enflasyonunun da yüksek seyredeceğine işaret ediyor. Yeniden tam kapanmaya geçilmesinin ve COVID-19 salgını nedeniyle hizmet sektöründe meydana gelen değişiklikler nedeniyle özellikle hizmet enflasyonunda yaşanan katılık da enflasyonda baskı yaratabilir. Öte yandan mayıs ayında enflasyon aylık bazda yüksek gelecek olsa da geçen yıl mayıs ayı gerçekleşmesinin (yüzde 1.36) altında kalma ihtimalinden dolayı, yani baz etkisiyle, kurda beklenmedik bir hareket yaşanmadıkça mayısta yıllık bazda düşüşün başlayacağı beklentimizi koruyoruz.

TSKB

Nisan ayı verilerinin detayları enflasyon dinamiklerindeki olası iyileşmenin döviz kurlarındaki gelişmelerden dolayı sınırlı kalabileceğini gösteriyor. Ana eğilim göstergelerindeki gerilemeye rağmen, nisanda geçişkenliğin hızlı olduğu kalemlerdeki fiyat artışları dikkat çekti. Hizmetlerde ise birikmiş maliyetler ve salgın kaynaklı etkilerle karışık bir tablo ortaya çıkıyor. Kısıtlama tedbirleri bazı mal ve hizmetlere talebi zayıflatsa da pek çok ürün ve hizmete erişimi zorlaştırarak enflasyonist etkilere yol açabiliyor. Bu nedenle önümüzdeki dönemde toplam talep koşulları enflasyondaki yükselişi sınırlayabilecek olsa da beklentilerdeki katılık, döviz kurları ve maliyet unsurlarındaki oynaklıktan dolayı orta vadede beklenen kademeli iyileşmenin sınırlı kalabileceğini düşünüyoruz.

ALBARAKA TÜRK

Nisan ayı enflasyonunun tepe noktası olması bekleniyor. Nisan ayının ardından artış trendini durduracak olan TÜFE, haziran ayıyla birlikte baz etkisiyle düşüşe geçecektir. Ayrıca ÜFE tarafındaki yükseliş orta ve uzun vadede TÜFE üzerinde baskı oluşturacaktır. Enflasyon Raporu’nda TCMB’nin yılsonu enflasyon tahminini yüzde 9.4’den yüzde 12.2’ye çıkarması enflasyon görünümünde risklerin canlı olduğunu gösteriyor.