Enflasyondaki düşüşe temmuz molası

05 Ağustos 2019

TÜFE aylık bazda yüzde 1,36 artış gösterirken, yıllık enflasyon yüzde 15.72'den yüzde 16,65 seviyesine çıktı.

Ekonomistler, TÜFE'nin aylık yüzde 1,6 artış göstereceğini, yıllık enflasyonun ise yüzde 16,9’a yükseleceğini tahmin ediyordu.

Düşüş trendinde olan ve Haziran ayında yüzde 15'lere inen yıllık enflasyon, aşağı yönlü seyrine Temmuz ayında mola verdi. KDV ve ÖTV indirimlerinin sona ermesi ve elektrik zammı, bu düşüşü durduran ana etkenler.

Gıda fiyatları aylık bazda yüzde 1.1 düşüş gösterirken, yıllık gıda enflasyonu hazirandaki yüzde 1,92 seviyesinden yüzde 18.21 seviyesine geriledi.

Bu arada aylık en yüksek artış yüzde 4.5 ile ulaştırma grubunda gerçekleşti.

Çekirdek enflasyonda yüksek seyir sürüyor

Öte yandan çekirdek enflasyon, aylık yüzde 2,10 arttı; yıllık artış yüzde 16,20 oldu. Özel kapsamlı TÜFE göstergelerinden "B" Temmuz'da yıllık olarak yüzde 17.53, "C" yüzde 16.20 artış gösterdi.

Yurt içi üretici fiyatlarında düşüş

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2019 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,99 düşüş, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 7,02, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,66 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 32,34 artış gösterdi.



Sanayinin dört sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 0,43, imalat sanayi sektöründe yüzde 0,84, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımı sektöründe yüzde 3,36, su temini sektöründe yüzde 0,67 düşüş olarak gerçekleşti.

Aylık en fazla düşüş ham petrol ve doğal gaz sektöründe

Bir önceki aya göre en fazla düşüş; yüzde 12,73 ile ham petrol ve doğal gaz, yüzde 3,36 ile elektrik, gaz üretimi ve dağıtımı, yüzde 3,30 ile ana metaller olarak gerçekleşti. Buna karşılık mobilya yüzde 1,57, içecekler yüzde 1,52, kömür ve linyit yüzde 1,02 ile bir önceki aya göre endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2019 yılı Temmuz ayında aylık en fazla düşüş enerjide gerçekleşti.