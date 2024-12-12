Enflasyonist baskı etkisiyle Ukrayna Merkez Bankası faizi 50 baz puan artırdı
Ukrayna Merkez Bankası politika faizini 50 baz puan artırdığını duyurdu. Banka'dan yapılan açıklamada, alınan faiz kararında, enflasyonun son aylarda beklenenden daha hızlı oranda artış kaydetmesinin büyük etkisi olduğu belirtildi.
Ukrayna Merkez Bankası, enflasyonist baskı nedeniyle politika faizini 50 baz puan artırdığını duyurdu. 2024 Kasım ayında yüzde 11,2'ye yükselen enflasyon oranınına, söz konusu oranın gelecek aylarda da artmasının beklendiği ifade edildi.
Açıklamada, enflasyonist baskıya karşı koymak ve döviz piyasasını daha istikrarlı hale getirmek için politika faizinin 50 baz puan artışla yüzde 13,5'e çıkartıldığı bildirildi. Banka son olarak haziranda politika faizini 50 baz puan düşürerek yüzde 13'e çekmişti.