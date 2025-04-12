Enflasyonla boğuşan Arjantin'e IMF'den 20 milyar dolarlık can suyu

Arjantin'de enflasyon Mart ayında beklenmedik şekilde yükseldi. Döviz kurundaki artan dalgalanmalar ve yapışkan fiyat baskıları, enflasyonu aylık bazda yüzde 3,7’ye taşıdı. Bu oran, Ağustos 2023'ten bu yana en yüksek aylık artış olarak kayıtlara geçti.

Arjantin İstatistik Kurumu, bir önceki ay yüzde 2,4 olan enflasyon oranının Mart ayında piyasa beklentisi olan yüzde 2,6’nın oldukça üzerinde seyrettiğini duyurdu. Yıllık enflasyon ise yüzde 55,9 olarak gerçekleşti; bu rakam, piyasa tahminlerinin (yüzde 54,2) üzerinde kaldı.

En büyük fiyat artışlarının yiyecek ve içecek kalemlerinde olduğu belirtilirken, ikinci sırada okula dönüş dönemiyle artan eğitim harcamaları yer aldı.

Başkan Milei: Enflasyon siyasi oynaklıktan kaynaklanıyor

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada enflasyonun önümüzdeki Mayıs veya Haziran ayında yüzde 2’nin altına gerilemesini beklediğini ifade etti. Milei, kalıcı enflasyon baskılarını siyasi belirsizliklere ve piyasa tepkilerine bağladı.

Çekirdek enflasyon, yani gıda ve enerji gibi dalgalı kalemler hariç tutulduğunda, Mart ayında yüzde 3,2’ye yükseldi. Ancak yıllık çekirdek enflasyon yüzde 60,4’ten yüzde 51,3’e gerileyerek olumlu bir sinyal verdi.

IMF’den Arjantin’e 20 milyar dolarlık destek

Enflasyon verilerinin hemen ardından Arjantin’in, Uluslararası Para Fonu (IMF) ile 20 milyar dolarlık kredi anlaşmasına vardığı açıklandı. Bu tutarın 12 milyar dolarlık bölümü hemen aktarılacak. Kalan kısmın kademeli olarak sağlanacağı belirtildi.

Anlaşmayla birlikte Arjantin Merkez Bankası da önemli bir karar açıkladı. Bundan böyle peso, dolar karşısında 1.000 ile 1.400 peso aralığında serbest dalgalanacak. Ayrıca bu bant her ay yüzde 1 oranında genişletilecek.

Bu karar, Başkan Milei’nin göreve geldikten sonra uygulamaya koyduğu sert döviz kontrol önlemlerini kademeli olarak gevşetmesi anlamına geliyor.